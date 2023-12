Nicosia e il suo presepe che cresce

Un deputato dell'estrema destra polacca ha spento la lampada ebraica accesa in Parlamento in occasione dell'Hanukkah

CALCI — Anche quest'anno Nicosia avrà il suo Presepio che cresce. Giunto alla sua 25esima edizione, sarà inaugurato sabato 16 Dicembre, alle 21,15, nella Chiesa di Sant'Agostino, durante una serata di musica con gli ottoni della Premiata Filarmonica "G. Verdi" di Calci e un momento di preghiera e di condivisione.

Come da tradizione, anche quest'anno il presepe realizzato da un folto gruppo di lavoro formato da donne, uomini, ragazze e ragazzi, avrà un nuovo personaggio che sarà svelato durante la sera dell'apertura.

Le offerte raccolte durante la serata di inaugurazione e nel periodo di apertura del presepe, tolte le spese, saranno devolute alla comunità parrocchiale e all'Associazione "Respirando" di Pisa, che sostiene le famiglie dei bambini medicalmente complessi.

Quello di Nicosia, come molti altri in tutta la Toscana, fa parte di Terre di Presepi, la rete che unisce e coordina i tantissimi presepi della Regione e d'Italia.

Il presepe è stato realizzato dalla comunità parrocchiale di Nicosia e dall'associazione Nicosia nostra, con il patrocinio e il contributo del Comune di Calci.

Dopo la serata inaugurale, sarà visitabile il 17, 23 e 24 Dicembre dalle 15 alle 18, il giorno di Natale dalle 16 alle 19 e dal 26 Dicembre al 7 Gennaio dalle 15 alle 18.