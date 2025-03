L'Orchestra della Toscana alla Città del Teatro

Macron come Kim: l’atomica dei piccoli come Francia e Corea

Sabato alle 21 il duo composto da Diego Ceretta e Federico Colli salirà sul palco per eseguire, tra le opere, il concerto per pianoforte di Schumann

CASCINA — Schumann stesso lo descriveva come “un qualcosa a metà tra sinfonia, concerto e grande sonata”, segnando un punto di svolta nella concezione del concerto per strumento solista. Sabato 15 Marzo alle ore 21, la Città del Teatro di Cascina ospiterà un concerto d’eccezione con l’Orchestra della Toscana, diretta dal suo direttore principale Diego Ceretta e la partecipazione del pianista di fama internazionale Federico Colli, che eseguiranno appunto il Concerto per pianoforte e orchestra op. 54 di Robert Schumann.

La seconda parte del concerto offrirà poi un affascinante viaggio nel Novecento musicale con due opere di grande rilievo. Si inizia con la Sinfonia Classica di Sergej Prokof’ev, composta nel 1917 e ispirata alle forme e allo stile della tradizione viennese di Haydn e Mozart, ma reinterpretata con un linguaggio moderno, caratterizzato da armonie vivaci e un’orchestrazione brillante.



A chiudere il programma sarà la Kammersymphonie n.2 di Arnold Schönberg, opera iniziata nei primi anni del Novecento e completata nel 1939 durante l’esilio negli Stati Uniti.