Si chiama Tuscany X.0 ed è uno dei progetti vincitori di un bando per la creazione di un centro volto a favorire il trasferimento tecnologico

CASCINA — Nasce il Polo europeo di innovazione digitale: si chiama Tuscany X.0. Si tratta di uno dei 13 progetti italiani vincitori del bando Europeo per la creazione di un European Digital Innovation Hub con lo scopo di favorire il trasferimento tecnologico attraverso l’adozione di tecnologie digitali avanzate, Intelligenza Artificiale, Calcolo ad Alte Prestazioni, Sicurezza Informatica.

L'obiettivo è quello di offrire opportunità, strumenti e servizi a imprese e pubblica amministrazione.

Oggi, venerdì 14 Aprile, dalle 16 alle 18 all’auditorium del Polo Tecnologico di Navacchio si terrà un incontro per entrare nel dettaglio dei servizi e per parlare di come le tecnologie digitali avanzate possano essere un’opportunità di crescita per le imprese e per il territorio.

L’evento è libero, fino ad esaurimento posti.

Interverranno Andrea Di Benedetto, coordinatore Tuscany X.0; Lorna Vatta, coordinatore tecnico Tuscany X.0; Raffaele Spallone, Dirigente Divisione digitalizzazione imprese mimit; Riccardo Toncelli, Ad Vitesco Technology e Consiglio direttivo Dih Toscana; Andrea Romanelli, Hotel La Pace e presidente Federalberghi-Confcommercio Pisa; Marco Cappellini, Ceo Centrica e partner Eurosportello Confesercenti; Silvana Candeloro, Ceo - aizoOn Technology Consulting; Stefano Gatti, autore de "La cultura del dato" & Head of Data & Analytics Nexi; Davide Montanari, Strategic business developer Ammagamma. A moderare l'incontro sarà Giorgio Ciron, direttore dell'assoziazione no profit InnovUp.