Corso Matteotti ospita Pisa in miniatura

Nello "Spazio Cascina arte in centro" arrivano il Duomo e la Torre in formato ridotto. Del Giudice: "La cultura genera bellezza ed elimina il degrado"

CASCINA — Dopo il debutto al Meeting Art Craft Center della Camera di Commercio a Pisa e la trasferta a Lucca, "Pisa in miniatura" sbarca a Cascina e qui rimarrà, nello "Spazio Cascina arte in centro" di Corso Matteotti fino al 17 luglio. La mostra organizzata da Confesercenti Toscana nord in compartecipazione con la Camera di Commercio e Terre di Pisa.

"Siamo contenti di portare a Cascina questo nostro progetto realizzato ormai due anni fa - ha spiegato Laura Grassi, presidente dell'area Monti Pisani di Confesercenti - stiamo parlando di diorami, ossia ricostruzioni tridimensionali che nel nostro territorio hanno una tradizione che risale alla prima metà dell'Ottocento, con quelli realizzati da Paolo Savi e conservati presso il Museo di Storia Naturale di Calci. Nella mostra sono presenti piazza dei Miracoli, la Cittadella, la Chiesa della Spina, piazza dei Cavalieri e la Basilica di San Piero a Grado, realizzati dall’artista viareggino Edoardo Ceragioli".

"Cascina ospita Pisa in miniatura e siamo felici dell'organizzazione di questo nuovo evento che suggella ulteriormente l’importante collaborazione iniziata con Confesercenti Toscana nord nell’ambito di un progetto teso alla valorizzazione e alla rigenerazione del nostro centro storico - ha aggiunto Bice Del Giudice, assessora al Commercio e alla Cultura - è indubbio che la cultura generi bellezza e che la bellezza sia la principale garanzia di rispetto del decoro urbano, oltre che della vitalità del tessuto commerciale cittadino".

"Pisa è bella anche in miniatura e chi visiterà la mostra di Cascina ne avrà una conferma di rara suggestione. Un modo, anche questo, per promuovere in chiave turistica le nostre bellezze - ha concluso il presidente della Camera di commercio Valter Tamburini - il termine diorama ha origini greche e significa guardare attraverso: in chiave metaforica, è ciò che invitiamo a fare anche con il marchio Terre di Pisa, che diffonde il valore del turismo esperienziale".