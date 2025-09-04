Mini-abbonamenti per la Serie A

Il club apre la vendita di carnet da 5 partite a Curve e Gradinata: prezzi calmierati e prelazione per chi c’era contro la Roma

PISA — Il Pisa Sporting Club ha annunciato la messa in vendita dei mini-abbonamenti per le prossime cinque gare casalinghe della stagione. Dopo le tante richieste ricevute e alla luce della limitazione iniziale sul numero di tessere annuali vendibili (nella foto di Gabriele Masotti), la società ha deciso di riaprire la possibilità di abbonarsi, almeno parzialmente, per chi non era riuscito ad acquistare un posto nella prima fase.

I mini-abbonamenti riguarderanno i settori di Curva Sud e Gradinata, con prezzi che ricalcano quelli applicati nella campagna abbonamenti estiva. Saranno validi per le partite contro Udinese, Fiorentina, Verona, Lazio e Cremonese. "Una decisione presa per coerenza e sensibilità verso tutta la tifoseria", si legge nella nota del club, "per permettere al maggior numero possibile di persone di assistere alle partite dal vivo".

La vendita è attiva da oggi, Giovedì 4 Settembre, a partire dalle 17.00, sia nei Pisa Store che online. Per acquistare è necessario possedere la Pisa Card. Fino a Domenica 7 Settembre potranno esercitare una prelazione i tifosi presenti all’esordio in casa contro la Roma, semplicemente inserendo il codice del biglietto utilizzato.

I prezzi vanno da 120 euro (più 5 euro di diritti di prevendita) per la Curva Sud a 210 euro (più 5 euro di d.p.) per la Gradinata. Le partite in programma sono quelle dal 14 Settembre al 7 Novembre. I successivi mini-carnet, fa sapere la società, verranno proposti senza ulteriori fasi prioritarie.

In parallelo, da Lunedì 8 Settembre saranno in vendita i biglietti per Pisa-Udinese. Per questa partita il prezzo intero in Curva sarà di 30 euro, mentre per gli Under 14 il costo sarà di 12 euro.