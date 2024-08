Missione dell'ambasciata filippina a Pisa

Agli Arsenali repubblicani, in collaborazione con il Comune, giornata di richiesta passaporti, informazioni e registrazioni per i cittadini filippini

PISA — Missione consolare dell’ambasciata filippina a Pisa, che si è svolta lo scorso fine settimana agli Arsenali repubblicani, in sinergia con il Comune di Pisa.

La due giorni di incontro e collaborazione ha permesso ai cittadini filippini residenti a Pisa, Firenze e in generale in Toscana, Umbria e Marche, di inoltrare richieste di passaporto, registrazioni anagrafiche, documenti, ottenere informazioni sui servizi consolari e assistenza, anche in previsione della registrazione dei cittadini residenti all’estero per il voto alle elezioni nazionali del 2025. Era presente anche l’ambasciatore della Repubblica delle Filippine in Italia, Neal Imperial.

"Siamo molto contenti - ha commentato l'assessore Riccardo Buscemi - di avere dato ospitalità all'iniziativa governativa filippina . Quella filippina, composta da 1.786 tra donne e uomini, è una comunità straniera ben integrata nel nostro territorio".

Nel pomeriggio di venerdì 2 Agosto, il sindaco di Pisa Michele Conti aveva incontrato in palazzo Gambacorti il console generale, Randy Arquiza.