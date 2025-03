Trump distratto dalla calze con i trifogli di Vance: «Non riesco a concentrarmi» Trump distratto dalla calze con i trifogli di Vance: «Non riesco a concentrarmi»

Attualità mercoledì 12 marzo 2025 ore 16:30

In arrivo 125 nuovi alberi

Interventi in dieci zone per aumentare la copertura arborea e contrastare i cambiamenti climatici. Lavori in corso a Marina di Pisa

PISA — Sono partiti da Marina di Pisa i lavori per la piantumazione di 125 nuovi alberi in diverse zone della città. Il progetto, finanziato dal Comune con un investimento di 215mila euro, punta a migliorare il verde urbano, contrastare le ondate di calore e favorire la biodiversità. A Marina di Pisa si stanno piantumando 40 tamerici nei parchi e giardini e 10 querce lungo le strade, mentre nelle piazze Sardegna, Baleari e Gorgona vengono installati nuovi impianti di irrigazione automatizzati per garantire un’adeguata manutenzione anche nei periodi di siccità. “Questi interventi rispondono alla necessità di ombreggiamento e decoro urbano, contribuendo alla lotta ai cambiamenti climatici”, ha spiegato il vicesindaco e assessore al verde pubblico, Raffaele Latrofa. “Abbiamo scelto specie autoctone a bassa manutenzione, capaci di sequestrare CO₂ e offrire habitat naturali alla fauna locale.” Dopo Marina, i lavori proseguiranno nei quartieri di Porta a Lucca, Pisanova, Putignano, San Giusto e Parco Stampace, con la messa a dimora di alberi scelti per resistere al clima cittadino e garantire un basso consumo idrico. L’intervento rientra in un piano più ampio di rigenerazione urbana che prevede per il 2025 la piantumazione di altri 50 alberi, oltre al completamento del secondo lotto del Parco Europa, con l’aggiunta di 112 nuove piante. Parallelamente, il Comune ha avviato il rinnovo degli impianti di irrigazione nelle aree verdi più frequentate del litorale. In piazza Baleari, Gorgona e Sardegna, oltre ai nuovi sistemi di distribuzione dell’acqua, sono previsti interventi di manutenzione per garantire il funzionamento ottimale dei pozzi e un’irrigazione omogenea delle aree verdi.