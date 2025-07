“Pisa 365”, la città si unisce per la cultura

Firmato un protocollo tra Comune, atenei, fondazioni e musei per rendere Pisa una destinazione turistica e culturale attiva tutto l’anno

PISA — Una rete di enti e istituzioni cittadine si unisce per costruire una visione comune di promozione culturale e turistica. È nato oggi “Pisa 365”, il progetto che punta a fare sistema tra le principali realtà della città per rendere l’offerta di eventi e iniziative continua, coordinata e strategica, senza più limiti stagionali.

Il protocollo, valido tre anni, è stato firmato dal Comune di Pisa, dall’Opera della Primaziale Pisana, dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, dall’Università di Pisa, dalla Scuola Normale Superiore, dalla Scuola Superiore Sant’Anna, dalla Fondazione Palazzo Blu, dalla Fondazione Teatro di Pisa e dai Musei Nazionali di Pisa.

Obiettivo: mettere in rete le eccellenze del territorio, ottimizzare la programmazione degli eventi, migliorare l’accoglienza e rafforzare l’identità della città in chiave culturale e turistica. L’iniziativa è partita dall’Opera della Primaziale Pisana e si fonda sulla volontà di valorizzare al meglio il patrimonio cittadino, facendo leva su collaborazione, sinergia e pianificazione.

Dai rappresentanti di tutte le istituzioni coinvolte è arrivata una condivisione di intenti netta. Dalla Camera di Commercio al Teatro Verdi, dalla Scuola Normale a Palazzo Blu, l’adesione è stata accompagnata da un impegno concreto a cooperare per una governance culturale più efficace. Anche il mondo accademico ha sottolineato l’importanza del legame tra università e territorio come elemento centrale per rafforzare l’attrattività della città, sia per chi ci vive sia per chi la visita.