Pisa al top nell'edilizia residenziale popolare

PISA — Pisa si distingue come la città leader in Italia per lo stato di avanzamento dei lavori nell’ambito dell’edilizia residenziale popolare, grazie ai finanziamenti del programma Pinqua (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare). Il riconoscimento arriva direttamente dal Ministero, che ha elogiato il metodo innovativo adottato dal Comune, definito “degli alloggi volano”, per minimizzare i disagi delle famiglie durante i lavori di ristrutturazione.

Il progetto di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico ha portato al recupero di 113 alloggi nelle vie Rindi e Piave, di cui 24 già consegnati alle famiglie e ulteriori 17 pronti entro gennaio 2025. Grazie agli alloggi volano, famiglie temporaneamente trasferite potranno rientrare nei loro appartamenti ristrutturati, mentre gli alloggi utilizzati per il trasferimento saranno successivamente assegnati a nuovi inquilini, portando il totale a 137 alloggi rinnovati.

Dal 2018, il Comune di Pisa ha investito oltre 60 milioni di euro per il recupero e l’ampliamento del patrimonio edilizio pubblico. Tra i progetti in corso:

Riqualificazione energetica di 112 alloggi in via Matteucci a Pisanova e di 78 in via Merlo a Cisanello.

di 112 alloggi in via Matteucci a Pisanova e di 78 in via Merlo a Cisanello. Nuove costruzioni : 24 alloggi in via Da Morrona (San Giusto), 18 alloggi in via Arno/Pietrasantina, 33 alloggi a Sant’Ermete.

: 24 alloggi in via Da Morrona (San Giusto), 18 alloggi in via Arno/Pietrasantina, 33 alloggi a Sant’Ermete. Efficientamento energetico in via di Nudo e via Puglia, con lavori previsti fino al 2025.

Durante il convegno “Gli enti locali e la rigenerazione del patrimonio residenziale pubblico”, il sindaco di Pisa, Michele Conti, ha ribadito l’impegno dell’amministrazione verso una rigenerazione urbana che tenga conto sia delle esigenze abitative che della sostenibilità sociale e ambientale. “Dal 2018 al 2025, avremo riconsegnato quasi 400 alloggi ristrutturati. Pisa è oggi un modello nazionale per la qualità dell’abitare,” ha dichiarato Conti.

Il vicesindaco Raffaele Latrofa ha sottolineato il lavoro strategico e metodico svolto dall’amministrazione, che ha portato Pisa a essere premiata con due finanziamenti massimi previsti dal Pinqua: 19 milioni per Porta a Lucca e 16 milioni per Cisanello. "Il metodo con cui l’Amministrazione ha affrontato ogni settore dei lavori pubblici – ha dichiarato il vicesindaco Raffaele Latrofa - è l’aspetto che più contraddistingue il nostro operato e che ci premia con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Anche per l’edilizia residenziale pubblica, siamo partiti con una fotografia dello stato dell’arte: sono 2.969 gli alloggi di edilizia residenziale pubblica a Pisa, di cui, al momento del nostro insediamento, la gran parte in condizioni di abbandono. Da lì siamo partiti, dando vita a una squadra di persone, formata sia dagli uffici comunali che da Apes, a cui si sono aggiunti i consulenti e professionisti esterni, per lavorare speditamente e raggiungere l’obiettivo che oggi ha annunciato il Sindaco e che vede la nostra città in prima posizione in Italia sui progetti per la qualità dell’abitare".

Il Comune punta a migliorare ulteriormente la qualità della vita dei cittadini meno fortunati attraverso nuovi interventi. L’assessore alle politiche abitative, Giovanna Bonanno, ha spiegato che "l’approccio integrato tra politiche abitative e sociali ha consentito di rispondere alle crescenti esigenze delle famiglie, incrementando il numero di alloggi disponibili e migliorando il benessere delle comunità locali".

L’amministratore unico di Apes, Chiara Rossi, ha sottolineato l’importanza della rigenerazione urbana come unico strumento per espandere il patrimonio di edilizia residenziale pubblica in modo sostenibile. “Interveniamo non solo sugli edifici, ma anche sui contesti sociali, per garantire benessere e inclusione.”

Con oltre 179 alloggi assegnati dal 2023, il Comune di Pisa dimostra come una gestione efficace e integrata possa fare la differenza nell’affrontare le sfide abitative, rigenerando il patrimonio pubblico e migliorando la qualità dell’abitare per i cittadini.