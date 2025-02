L'allarme di Auletta, "La Società della Salute rischia il collasso"

Alla vigilia della seduta della commissione con i vertici di Ausl e consorzio, il consigliere vuole evitare l'uscita del Comune voluta da Conti

PISA — Sull'uscita di Pisa dalla Società della Salute, stigmatizzata anche dal sindaco di Cascina Michelangelo Betti, si apre il dibattito. Nella giornata di domani, venerdì 28 Febbraio, nella seduta della seconda commissione consiliare permanente, infatti, saranno presenti oltre al sindaco Michele Conti e all'assessora Giovanna Bonanno, anche la presidente e la direttrice dello stesso consorzio e la direttrice dell'Ausl Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani.

Un'occasione, secondo Ciccio Auletta, capogruppo di Diritti in Comune, per confrontarsi appunto sul progetto di "Pisexit", che rivoluzionerebbe di fatto l'attività della Società della Salute pisana. "Questa seduta è di fondamentale importanza - ha detto - capiremo la posizione del socio più importante della Società della Salute rispetto alla operazione che sta portando avanti il centrodestra. Da parte nostra, rilanceremo con ancora maggiore forza quanto emerso nell'assemblea cittadina a difesa dei servizi pubblici da noi promossa negli scorsi giorni".

"Esiste un'alternativa alla rinuncia da parte del Comune: uscire dalla Società della Salute significa inventarsi da zero un servizio mai gestito, sacrificare l’integrazione sociosanitaria e rinunciare ai fondi statali ed europei - ha specificato - la Fondazione Zancan, nel suo oramai celebre studio, ha messo a nudo la strumentalità della propaganda politica del Comune; al contempo, però, non ha lesinato critiche alla gestione fallimentare della Società della Salute, che viene descritta come un sistema opaco".

A questo, aggiunge Auletta, c'è un buco di bilancio di 1,6 milioni di euro e, per il momento, nessun piano di rientro. "La situazione è peggiorata in modo drammatico - ha concluso - dobbiamo partire dai bisogni e dalla partecipazione che in questi anni è stata completamente cancellata per fare in modo che i servizi diano risposte integrate ai bisogni di salute e che si mettano in campo strategie pubbliche di lotta alle disuguaglianze e di intervento sui determinanti di salute. Non vogliamo assistere inerti al disfacimento del servizio pubblico e, per questo, vogliamo mobilitare tutti coloro che hanno a cuore la salute collettiva per evitare il collasso: lanceremo un piano di revisione dell’organizzazione e del funzionamento della Società della Salute che scongiuri l’uscita del Comune di Pisa".