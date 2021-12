Centro Sms, ecco il bando per le associazioni

Pubblicato l'avviso per la concessione degli spazi. L'assessore Magnani: "Impegno mantenuto, sarà la casa della cultura"

PISA — Il percorso che porterà il Centro espositivo San Michele degli Scalzi a diventare "la casa della cultura" entra nel vivo. Il Comune ha infatti appena pubblicato il bando rivolto alle associazioni culturali del territorio pisano, per la concessione in uso degli spazi.

"Si tratta di un impegno che avevamo preso con le associazioni - dichiara l’assessore alla cultura, Pierpaolo Magnani - e che adesso trova finalmente soluzione. Il centro Sms, anche per la sua conformazione architettonica, diventerà la casa della cultura cittadina, una sorta di “condominio” per quelle associazioni che cercano spazi anche per avere una sede legale, operativa o anche creativa. Adesso avranno a disposizione un luogo fisico e un’area condivisa, con spazi comuni, per svolgere le proprie attività, dalla grande sala al piano terra, alla chiostra interna, all’anfiteatro esterno".

Sono dodici le associazioni a cui verrà affidato uno spazio esclusivo per la propria sede legale, nei vani (9 al pian terreno e 3 al primo piano) del Centro espositivo che sono stati individuati. Alle associazioni concessionarie verrà applicato un canone agevolato per gli spazi in uso ed offerta la possibilità di utilizzare le grandi sale comuni secondo una rotazione sulla quale le stesse si accorderanno tra loro. La concessione avrà una durata biennale rinnovabile fino ad ulteriori due anni.

Per presentare domanda c'è tempo fino alle 12 del 20 Gennaio. Il bando e la documentazione allegata sono consultabili a questo link.