Cicloturismo, da San Rossore la Toscana in 1200 km

Da San Rossore è partita la 999 Tuscany Grand Rando, evento mondiale con 340 ciclisti per promuovere il turismo lento e sostenibile nei parchi

PISA — Ha preso il via da San Rossore la “999 Tuscany Grand Rando”, una delle manifestazioni cicloturistiche più rilevanti d’Italia. Ben 340 ciclisti, provenienti da 27 Paesi, sono partiti per un tour di cinque giorni alla scoperta dei paesaggi toscani, in un percorso che attraversa 1.200 chilometri di strade secondarie a basso traffico, con tappe nei parchi di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, della Maremma e dell’Arcipelago Toscano.

“La nostra area protetta è il luogo ideale per vivere la natura rispettandola” ha detto Lorenzo Bani, presidente del Parco. “Siamo impegnati a incentivare la mobilità sostenibile, anche grazie alla posizione strategica tra la ciclopista dell’Arno e quella Tirrenica”.

Per l’assessore regionale al turismo Leonardo Marras, “il cicloturismo è ormai uno dei modi migliori per conoscere la Toscana in modo autentico. Manifestazioni come questa rafforzano un’offerta sempre più ricca, promossa anche a livello internazionale”.

Anche il sindaco di San Giuliano Terme, Matteo Cecchelli, ha sottolineato l’importanza di puntare su un turismo rispettoso dell’ambiente: “La nostra vocazione è quella di valorizzare la bellezza naturale e renderla accessibile in modo sostenibile”.

La manifestazione, organizzata da Bike Rando con il supporto di enti locali e sponsor, rappresenta anche un test per il progetto “Tuscany Sweet Road”, un tracciato permanente che attraverserà tutti e 28 gli ambiti turistici della Regione.