Comune, 52 nuove assunzioni nel 2022

PISA — Quest'anno il Comune di Pisa assumerà oltre 50 persone. Lo prevede il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2022-2024, approvato dalla Giunta, che prevede 52 nuove assunzioni a tempo indeterminato e altre 26 ancora da effettuare previste dal piano precedente. Ad annunciarlo, per mezzo di una nota, è l'ente di palazzo Gambacorti.

Tra i profili richiesti quello di istruttore contabile, istruttore tecnico, agenti di Polizia Municipale, personale per asilo nido e scuola materna, e agronomo, falegname, elettricista.

Ad oggi l'ente conta 636 dipendenti a tempo indeterminato. Nel corso dell’ultimo triennio (2019-21) è diminuita l’età media, dai 53 agli attuali 51 anni, così come sono cresciuti i diplomati (54,6% del totale) e laureati (40,4%). Nel 2019 gli assunti sono stati 73, 61 nel 2020 e 76 nel 2021. Il totale della spesa per il personale del Comune di Pisa è di circa 31,6 milioni di euro, pari al 22,3% di incidenza sulla spesa corrente, inferiore al valore soglia stabilito dalla legge del 27,6%.

"Per offrire ai cittadini servizi sempre più efficaci e rapidi - spiega l’assessore al personale Giovanna Bonanno - il nostro impegno in questi anni è stato quello di assicurare un ricambio nell’organico che, a fronte delle dismissioni e dei pensionamenti, garantisse l’ingresso di nuove leve in grado di rispondere con più prontezza e dinamicità alle istanze provenienti dalla cittadinanza e dal territorio. Non ci siamo fermati nemmeno in questo biennio caratterizzato dal Covid che ha bloccato le attività pressoché ovunque. Nel 2020 siamo stati tra i pochi Comuni a organizzare un concorso che ha visto la partecipazione di oltre 4.000 candidati, permettendo la costituzione di una graduatoria dalla quale anche altri enti hanno attinto e che noi continuiamo di esaurire in questi primi mesi dell’anno, con le ulteriori assunzioni previste nel nuovo piano del fabbisogno. Un personale più giovane, più formato e motivato, sono senz’altro le condizioni per garantire alla nostra città una macchina amministrativa sempre più in grado di rispondere alle sfide che la attendono in vista della ripresa".