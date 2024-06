Eliopoli Summer per la nona volta al Calambrone

Per tutta l'estate la rassegna proporrà musica, spettacoli e talk show, tutto quanto dal vivo: in totale, oltre 30 eventi e appuntamenti

PISA — Quest’anno la rassegna estiva “Eliopoli Summer”, organizzata dall’Associazione Eliopoli con il contributo di Fondazione Pisa ed il contributo e patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Pisa, torna al Calambrone per il nono anno consecutivo.

Dal 29 Giugno al 7 Settembre il cartellone proporrà 35 diversi eventi di musica, spettacolo e talk show.

Fra i personaggi che saliranno sul palco di Eliopoli Summer ci sarà Ron Moss – il Ridge di Beautiful – Paolo Conticini, il sindaco Michele Conti, Greg, Carolina Crescentini e molti altri.

“La Fondazione Pisa rinnova il suo sostegno alla rassegna Eliopoli, ritenendola una manifestazione di intrattenimento vario, particolarmente significativa nella prospettiva di rafforzare l’attrattività turistica del nostro litorale - ha spiegato Maurizio Sbrana, membro del cda della Fondazione Pisa - in questa direzione, da quest’anno il contributo che la Fondazione assegna all’iniziativa è stato regolato attraverso una convenzione di durata triennale in modo da consentire agli organizzatori di poter programmare per tempo e nel miglior modo il prossimo futuro dell’evento”.