Festa della Liberazione nel ricordo di Smuraglia

Pisa ha dedicato la giornata del 25 Aprile al politico e partigiano scomparso nel 2022. Le celebrazioni nella città della Torre

PISA — Oggi ricorre il 79esimo anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo e Pisa ha dedicato la giornata al ricordo di Carlo Smuraglia, politico, avvocato e partigiano scomparso nel 2022.

Nato ad Ancona il 12 Agosto 1923, arrivò a Pisa nel 1942 per gli studi giuridici. Dopo l’8 Settembre del 1943 si unì a una formazione partigiana che operava nelle Marche. Nel 1944 si arruolò come volontario nel gruppo di combattimento "Cremona" del rinnovato esercito italiano. Dopo la Liberazione tornò a Pisa e si laureò in Giurisprudenza. A Pisa iniziò il percorso nelle istituzioni, nella professione di avvocato e nella carriera universitaria.

Per 13 anni assessore provinciale, è stato Senatore e membro del Consiglio Superiore della Magistratura. Il 2 giugno 1980 fu insignito della onorificenza di Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica italiana. E' stato inoltre presidente nazionale dell’Anpi dal 2011 al 2017.

Le celebrazioni legate alla giornata del 25 Aprile, organizzate da Comune, Provincia e Prefettura di Pisa insieme alla locale sezione Anpi, hanno preso il via questa mattina con la deposizione della corona di alloro in piazza Caduti di Cefalonia e Corfù, al monumento della Divisione Acqui.

Poi, nella Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria si è celebrata la Santa Messa con la deposizione di una corona di alloro alla Cappella dei caduti.

A seguire, in piazza XX Settembre, è stata deposta una corona di alloro alla lapide dei caduti, seguita dalla cerimonia istituzionale in piazza XX Settembre e dal concerto a cura della Società Filarmonica Pisana alle Le logge dei Banchi.