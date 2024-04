150 anni di Marconi, "Riqualificare la stazione"

A nome di alcune associazioni, Ferraro chiede al Comune di intervenire per la stazione di Coltano: "Diventi un centro studi e museo"

PISA — Il prossimo 25 Aprile non si festeggerà soltanto la Liberazione: per il 2024, infatti, ricorre il 150esimo anniversario della nascita di Guglielmi Marconi.

Com'è noto, il grande scienziato italiano, premio Nobel nel 1909, inventore della comunicazione tramite onde radio, scelse la zona di Coltano per costruire nel 1911 la prima stazione radio italiana a onde lunghe: da qui, fra l’altro, vent'anni dopo, partì il segnale per illuminare la statua del Cristo Redentore a Rio de Janeiro, inaugurandola.

Proprio per questo, il presidente dell'associazione Amici di Pisa, Franco Ferraro, a nome anche di altre associazioni come, tra le altre, il Comitato Piccoli Azionisti di Toscana Aeroporti, la Compagnia di Calci e l'Associazione Valdera e Colline Pisane, ha avanzato al Comune una richiesta di chiarimenti sui progetti per la struttura, che versa in uno stato di abbandono.

"Crediamo che sia un'ottima occasione per portare Pisa ancora una volta alla ribalta mondiale, grazie proprio alla scelta che il grande scienziato fece prediligendo Coltano per l'installazione della stazione radio - ha detto - e per fare il punto sul restauro dell'edificio che la ospitava, affinché questo diventi un centro di studi, ricerche, museo, e che attiri studenti e turisti da tutto il mondo".