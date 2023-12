In 150 a tavola per il pranzo solidale

Londra, il potente discorso di laurea dello studente italiano rimasto paralizzato: «Lottate per la libertà che io ho perso»

L'iniziativa di solidarietà organizzata da Confcommercio e Caritas si è svolta nel salone della Borsa Merci per l'occasione diventato ristorante

PISA — Oltre 150 persone hanno partecipato al pranzo solidale "Natale per tutti" organizzato da Confcommercio e Caritas nel nel salone della Borsa Merci che, per l'occasione, è stato allestito come un ristorante.

Una iniziativa di squadra all'insegna della solidarietà con un menù natalizio per offrire un pasto caldo a chi non può permetterselo tutti i giorni.

Per l'occasione i ristoratori del direttivo di ConfRistoranti Confcommercio Pisa hanno preparato un vero e proprio menù di Natale, dall'antipasto al dolce, e anche lunch box da asporto.

Tanti i rappresentati di autorità e istituzioni che hanno dato la propria disponibilità a servire ai tavoli: a servire i primi piatti il sindaco di Pisa Michele Conti e il vicesindaco Raffaele Latrofa, seguiti dagli assessori Giovanna Bonanno, Paolo Pesciatini, Riccardo Buscemi e Gabriella Porcaro, il presidente e il direttore di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi e Federico Pieragnoli, la senatrice Ylenia Zambito e il deputato Andrea Barabotti, l'assessora all'istruzione della Regione Toscana Alessandra Nardini, i consiglieri regionali Elena Meini e Diego Petrucci, il presidente dell'Ente Parco San Rossore Lorenzo Bani, l'assessora al Turismo del Comune di Volterra Viola Luti, oltre ai membri di giunta e consiglio direttivo di Confcommercio Pisa.

L'iniziativa è stata organizzata con il patrocinio del Comune di Pisa e con il contributo di GrosMarket, Glou Glou, Panificio Borrelli e Pastificio Pasta dè Miracoli. Il pranzo è stato accompagnato dai canti natalizi della Max Fabbri Band.