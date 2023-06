In bici coast to coast da Cesenatico a Tirrenia

400 partecipanti alla Chase the sun: partenza all'alba dalla costa adriatica e arrivo al tramonto attraversando le terre di Pisa

PISA — Bientina, Buti, Vicopisano, Calci e Pisa. Sono i comuni del territorio pisano attraversati dalla Chase the sun edizione 2023, manifestazione ciclistica non competitiva che oggi, sabato 24 Giugno (il più vicino al solstizio d'estate) è partita da Cesenatico all'alba per concludersi a Tirrenia al tramonto.

Sono oltre 400 i ciclisti partecipanti all'iniziativa coast to cosat organizzata in collaborazione con l’Ambito Terre di Pisa e riconoscibili grazie all'orange ribbon, un nastro arancio rappresentativo di un raggio di sole che tutti i partecipanti hanno applicato all’archetto sottosella.

Il territorio pisano è interessato da due tracciati e, nel tratto finale, i partecipanti percorreranno la anche la pista ciclabile del Trammino, che collega il centro di Pisa al suo litorale.

“E' con soddisfazione – afferma il presidente della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, Valter Tamburini - che il nostro Ente sostiene la manifestazione Chase the Sun, un evento che non solo offre una sfida unica e affascinante, ma rappresenta anche un'opportunità per valorizzare i territori attraversati dalla “carovana” ciclistica. Con oltre 400 partecipanti provenienti da diverse parti del mondo, questa manifestazione rappresenta infatti un’ulteriore opportunità per mettere in luce le bellezze paesaggistiche, culturali e architettoniche delle "Terre di Pisa" e promuoverne così l'esplorazione e la scoperta in modo sostenibile. Sono convinto che la manifestazione possa inserirsi a buon titolo in quel percorso di valorizzazione a 360° che stiamo portando avanti offrendo esperienze in linea con il payoff: Natura Toscana."

La manifestazione ciclistica si articola su un percorso di 272 km e si svolge in contemporanea in Inghilterra, Scozia e Irlanda. L’evento è organizzato in Italia dalla Ads Turbolento Thinkbike, che sostiene il valore del ciclismo quale strumento di scoperta, conoscenza e rispetto del territorio e del paesaggio con la partnership di Enervit, Cinelli, Gimme5 ed il patrocinio dei Comuni di Cesenatico e Pisa e sin dalla sua prima edizione (2017) ha visto un numero sempre più crescente di partecipanti, sia italiani che stranieri.

Molti i progetti per il 2024: la trasformazione in percorso permanente del tracciato della corsa dal suo ingresso in provincia di Pisa a Staffoli fino a Tirrenia, la formalizzazione di un Comitato di Arrivo dell’evento e l’attivazione di un gemellaggio tra il Comune di partenza, Cesenatico, e quello di arrivo, Pisa.