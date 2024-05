Confcommercio, l'impresa è donna

Alla Domus Comeliana il premio organizzato dal Gruppo Terziario Donna Confcommercio Pisa a quattro imprenditrici che si sono distinte nel loro lavoro

PISA — L'imprenditoria si tinge di rosa. Torna il Premio Donna Impresa 2024, promosso e organizzato dal Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Pisa con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana nord ovest, il patrocinio della Regione e il contributo di Banca di Pescia e Cascina, Grassini Impianti, DevItalia Telecomunicazioni, Edilcomes, Iperstudio, Daniela Pretini, Scuola di Danza Elsa Ghezzi, Evinco Group e Foto Ottica Giovanni Allegrini.

Un appuntamento che domani, sabato 25 Maggio, con inizio alle 18, accenderà i riflettori su quattro imprenditrici e donne eccellenti di Pisa e provincia che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali per i risultati raggiunti con le loro aziende sul territorio, compreso uno speciale premio alla carriera.

Quattro saranno anche le relatrici del Premio Donna Impresa 2024: il prefetto di Pisa Maria Luisa D'Alessandro, il capo di Gabinetto del presidente della Toscana, Cristina Manetti, la direttrice generale del Sant'Anna Alessia Macchia e il segretario generale della Camera di Commercio della Toscana nord ovest Cristiana Martelli.

"Questa è la festa delle donne imprenditrici sul territorio - ha detto la presidente del Terziario Donna Confcommercio Pisa Valeria Di Bartolomeo - e sarà l'occasione per affrontare alcuni degli argomenti di maggiore interesse per il mondo dell'imprenditoria femminile”.

"Un'opportunità - ha aggiunto il presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi - per riflettere su quanto l'Italia sia indietro sul tema delle pari opportunità. Siamo l'ultimo Paese per occupazione femminile tra quelli dell'Unione Europea: le donne in età lavorativa in Italia sono occupate per il 55% contro il 69% della media degli altri Stati membri, mentre invece potrebbero rappresentare una vera opportunità per la nostra economia. Pisa, però, è avanti anni luce".

Un grazie a tutte le imprenditrici del consiglio del Terziario Donna che hanno lavorato all'organizzazione di questo appuntamento arriva anche dal direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. "Oltre al valore che questo premio rappresenta - ha concluso - vogliamo continuare a lavorare per riconoscere alle donne imprenditrici un ruolo importante. Oltre ai numeri dobbiamo mettere al centro le testimonianze, che possono aiutarci a capire le difficoltà delle donne imprenditrici e a individuare nuove opportunità".

Parteciperanno al Premio Donna Impresa anche l'assessora alle Pari Opportunità della Regione Toscana Alessandra Nardini, il sindaco Michele Conti, il comandante provinciale dei Carabinieri Mauro Izzo, il presidente dell'Ente Parco San Rossore, Migliarino e Massaciuccoli Lorenzo Bani, la delegata del Rettore dell'Università di Pisa alle Relazioni industriali Chiara Galletti, oltre a sindaci e assessori dei comuni della provincia di Pisa.