"L'avanzo del Pnrr vada ai parchi regionali"

Una proposta arrivata dal Movimento 5 Stelle in occasione della visita di Ilaria Fontana al Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli

PISA — In preparazione, da parte del Movimento 5 Stelle, una relazione approfondita per il Mite sulle iniziative per favorire la transizione ecologica in Toscana; uno dei temi centrali del documento: la destinazione ai parchi regionali dell'avanzo dei fondi del Pnrr destinati al sistema dei Parchi nazionali.

"L’incontro tra la Sottosegretaria Ilaria Fontana e le associazioni ambientaliste, organizzato sabato scorso dagli esponenti del Movimento 5 Stelle pisano presso il Parco di San Rossore Migliarino e Massaciuccoli, sta dando i suoi frutti - hanno sottolineato dal M5s -. Mentre alcuni dei temi più sentiti dal territorio sono già all’attenzione dell’esponente di Governo grazie all’intermediazione delle rappresentanze locali, la Capogruppo in Consiglio Regionale, Irene Galletti, è al lavoro per redigere un documento di dettaglio con lo scopo di orientare al meglio la transizione ecologica in Toscana. Tra i temi più cogenti ne spunta uno che potrebbe cambiare radicalmente non solo il futuro dell’Ente Parco di San Rossore ma quello di tutti i parchi regionali della nostra penisola".

Secondo Galletti “tra le misure previste dal Pnrr in materia ambiente e destinate ai 24 Parchi nazionali della nostra penisola, sono 400 i milioni destinati ad aumentare la quota di acque nazionali protette, oltre ad altri 100 milioni previsti per la digitalizzazione dei parchi. Grazie a quanto riferito nei giorni scorsi dalla Sottosegretaria Ilaria Fontana oggi sappiamo che di questi, avanzerebbero circa 85 milioni".

"Perché dunque non destinare questo avanzo ai Parchi regionali?” si domanda la cinquestelle.



“Da quanto si è appreso da un’interrogazione parlamentare - ha argomentato Galletti -, non sarebbe attualmente possibile; anche se, secondo la Sottosegretaria Fontana, si può lavorare per trovare delle soluzioni normative che consentano questo spostamento di risorse. Lavoreremo con il Ministero per favorire una soluzione, cercando al contempo di stimolare la Giunta regionale a fare altrettanto attraverso la formalizzazione di specifici atti regionali di impegno".



“In tal senso - ha ricordato la consigliera regionale - le sfide che la Toscana deve affrontare sono molte, penso ad esempio alla perimetrazione dell’Area marina protetta delle Secche della Meloria, recentemente entrate nella gestione dell’Ente Parco di San Rossore. Ma anche a progetti per arginare gli effetti della costruzione di Darsena Europa, opera che certamente avrà un impatto importante sul litorale pisano e sugli habitat delle specie marine costiere".