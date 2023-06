Manutenzione delle scogliere, via ai lavori

L'intervento, effettuato via mare, interessa un tratto di scogliere della cella 9 a Marina di Pisa e si concluderà entro il 30 Giugno

PISA — Sono partiti ieri i lavori per la manutenzione straordinaria e la riprofilatura di alcuni tratti delle scogliere della cella 9 a Marina di Pisa, che nel corso del tempo hanno subito danni dovuti alle mareggiate. E' il Comune, per mezzo di una nota, ad annunciare l'avvio dell'intervento.

Finanziato per un importo complessivo di 210mila euro (110mila euro da parte del Comune di Pisa e i restanti 100mila euro dalla Regione Toscana), si concluderà entro il 30 Giugno e verrà effettuato via mare, tramite chiatta e rimorchiatore, per non creare disagi alla balneazione e alle attività turistiche. La spiaggia continuerà quindi ad essere fruibile anche durante l’esecuzione dei lavori, con l’aria di cantiere che sarà delimitata con boe e funi per impedire l’accesso unicamente alle scogliere interessate dall’intervento.

"Sono soddisfatto che partano questi lavori – dichiara il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Raffaele Latrofa - frutto di una nostra attenzione mai venuta meno nei riguardi del litorale. Sono lavori significativi che termineranno nei brevi tempi previsti e che daranno ossigeno vitale a questo comparto. Sicuramente il futuro dovrà vedere un impegno molto maggiore dell'Ente competente che è la Regione Toscana per la risoluzione radicale di criticità che si trascinano da decenni".

I lavori saranno effettuati dalla ditta Frassinelli s.r.l. con sede a Cecina (LI). L’ultimo intervento per il ripristino di questi tratti di scogliera, fa sapere il Comune di Pisa, risale ad oltre 10 anni fa.