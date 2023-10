Marineria e modellismo, la storia in una mostra

Agli Arsenali Repubblicani una esposizione con oltre 70 modelli navali, conferenze e laboratori. Appuntamento dal 3 al 5 Novembre

PISA — Un'esposizione di oltre 70 modelli navali unici per raccontare la storia della marineria mondiale dall'Antico Egitto ai nostri giorni. E' la mostra Modellismo d'Arsenale, che sarà visitabile dal 3 al 5 Novembre agli Arsenali Repubblicani.

La mostra, composta da modelli messi a disposizione da collezioni private, è stata progettata dall’associazione Promosferae e coorganizzata dalla stessa con l’assessorato alla cultura e alle tradizioni della storia e dell’identità del Comune di Pisa. L'evento è patrocinato da Comune e provincia di Pisa, Marina Militare, Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano, Associazione Nazionale Marinai d’Italia e Lega Navale Italiana.

"Il modellismo, che spesso viene considerato un’attività artigianale, quando raggiunge i livelli di sofisticazione, accuratezza e capacità tecnica che caratterizzano i pezzi esposti nella mostra Modellismo d’Arsenale, valica il confine e diventa arte. Ecco perché - sottolinea l'assessore Filippo Bedini - l’assessorato alla cultura ha convintamente sostenuto la realizzazione di questa iniziativa. Per questo, ma non solo: Pisa, città d’acqua e Repubblica marinara non poteva non sposare una proposta che mira anche a raccontare la storia dell’evoluzione dell’ingegneria navale e non farlo proprio dove sorgeva la Tersana".

Durante la mostra sarà allestito anche uno stand dedicato alla storia delle Repubbliche Marinare. "L’auspicio - aggiunge Bedini- è che l’esperienza pisana possa essere il trampolino di lancio verso la riproposizione della mostra anche nelle altre tre compagne di viaggio: Amalfi, Genova e Venezia”.

I modellisti espositori arrivano da molte regioni italiane come Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e Toscana, ma anche da Francia e Spagna. La grandezza dei modelli varia dalla miniatura di circa 20 centimetri alla scala 1:24 ovvero circa 160 centimetri. Il valore complessivo delle opere esposte è di oltre un milione di euro.

In programma, oltre all'esposizione, ci sono 4 conferenze che vedranno nel ruolo di relatori l'ingegnere Luigi Tufolo autore del libro “La nave attraverso i secoli”; il professor Giuseppe Piccioli Resta: “Il Leudo” barca a vela latina; Massimo Guerrini: “La Galea Pisana”; il geometra Massimo Splendore: “La Nave di Cheope”. A corredo ci saranno dei laboratori dedicati al modellismo d'arsenale.

La mostra sarà visitabile gratuitamente dalle 9 alle 18 del 4 e 5 Novembre. Il giorno dell’inaugurazione, ovvero venerdì 3 novembre, l’apertura avverrà alle 15.

Sabato 4 e domenica 5 novembre, con orario 10-13 e 14-17, saranno visitabili gratuitamente anche il Fortilizio e la Torre Guelfa. Nei giorni della mostra sarà inoltre esposto davanti agli Arsenali il Galeone Rosso pisano.