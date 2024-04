Maxi furto con spaccata, bloccati in aeroporto

I tre si erano dati alla fuga con un bottino da 50mila euro dopo il furto a Firenze. Fermati al Galilei, stavano per lasciare l'Italia

PISA — Utilizzando un'auto come ariete, hanno sfondato la porta d'ingresso di un negozio di ottica a Firenze e si sono dati alla fuga con occhiali per un valore di oltre 50mila euro. Tre giorni dopo il colpo, avvenuto la notte del 26 Marzo, hanno tentato di lasciare l'italia ma sono stati fermati all'aeroporto di Pisa.

Il fermo è scattato per tre uomini fra i 33 e i 43 anni che, a seguito delle indagini condotte dai carabinieri dopo il furto, sono risultati indiziati per il colpo.

Le indagini, spiegano dall'Arma, hanno consentito di far luce su un sodalizio criminale che era giunto in Toscana il 15 Marzo scorso e che, come emerso attraverso l'analisi degli spostamenti, si muoveva fra le province di Pisa e Firenze. Dopo essersi impossessati di una Fiat 500 rossa, rubata a Scandicci la notte del furto, i tre, con la complicità di altre due persone ancora in corso di identificazione, avrebbero utilizzato l’auto e un grosso tronco di legno come ariete, sfondavano la porta di ingresso. Avuto accesso al negozio, in circa 30 secondi, sarebbero riusciti a saccheggiare l'attività.

Secondo le ricostruzioni dei carabinieri, è verosimile ipotizzare che i soggetti fermati fossero soliti fare viaggi in Italia al fine esclusivo di commettere reati per poi ritornare in Romania certi di non poter essere raggiunti dalle forze dell’ordine italiane: non questa volta. I tre sono infatti stati bloccati dai carabinieri al del gate dedicato alle partenze internazionali dell’aeroporto Galileo Galilei di Pisa. Stavano per imbarcarsi su di un volo diretto a Bucarest.

Perquisiti, sono stati trovati in possesso di parte della refurtiva, 4 paia di occhiali griffati che erano stati inseriti all’interno dei bagagli a mano. Per i tre è scattata la custodia cautelare in carcere.