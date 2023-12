Monasterio, Ausl e Aoup insieme per un parto

I cinque libri da leggere, il dispiacere per il calcio e la conoscenza dei pesci del fiume Hao

Mamma Eleonora e il suo bambino seguiti passo dopo passo fino alla nascita: la collaborazione tra i tre enti ha permesso un parto straordinario

PISA — Una nuova vita per la quale si sono schierati professionisti tanto della Fondazione Monasterio, quanto dall'Azienda Usl Toscana nord ovest e anche dell'Azienda ospedaliero universitaria pisana. Del resto, serviva uno sforzo non comune per garantire che mamma Eleonora e il suo bambino, il secondogenito, potessero tornare a casa e star bene.

Il parto, infatti, è avvenuto nell'Area nascita integrata dell'ospedale del Cuore di Massa, in quanto la mamma è affetta da una complessa cardiopatia, da anni sotto osservazione proprio dalla Fondazione, e con placenta previa, impiantata cioè in prossimità della cervice.

Una condizione, comunque, che non ha impedito alla mamma di mettere al mondo la sua prima figlia, sempre all'ospedale del Cuore, seguita da cardiologi. Il secondo parto, invece, si è rivelato ancor più delicato del primo perché, a complicare il quadro, è sorto anche un problema ginecologico. Al quinto mese mese di gravidanza, è stata infatti diagnosticata una placenta previa che, per la sua particolare collocazione, poteva causare emorragie con rischi importanti per la salute della donna.

"Ho incontrato l’eccellenza - ha commentato Eleonora - a Pisa, dopo la diagnosi di placenta previa, sono stata seguita con cura e professionalità. Conosco da anni i medici di Monasterio che mi seguono per la mia cardiopatia, già in occasione del primo parto mi hanno dimostrato massima competenza e lo hanno fatto anche in questa seconda occasione. All’Ospedale del Cuore mi sono sentita accolta, curata e informata. Una squadra straordinaria che mi ha sostenuta anche durante l’intervento".

La gravità del quadro clinico, infatti, ha richiesto quindi un intervento multispecialistico per cui, a garanzia della salute di Eleonora e del bambino, si è messa in moto la rete della sanità toscana per la gestione delle gravidanze ad alto rischio: la donna è stata seguita dai ginecologi dell'Aoup e dai colleghi dell’Ausl Toscana nord ovest, mentre i cardiologi di Monasterio hanno monitorato lo stato di salute della donna fino a 37 settimane e 4 giorni di gestazione quando è stato programmato il parto cesareo.

"Siamo orgogliosi del lavoro dei nostri professionisti e felici di avere garantito le migliori cure a mamma e bambino - ha detto il direttore generale di Monasterio, Marco Torre - la vocazione pediatrica e neonatale è nel nostro Dna. Grande motivo di orgoglio è anche il lavoro fianco a fianco con le altre aziende sanitarie regionali: la capacità di fare rete è un patrimonio della sanità toscana".

Ad assistere la mamma i neonatologi, anestesisti e cardiologi di Monasterio, i ginecologi, il personale infermieristico e le ostetriche dell’Area nascita integrata e i radiologi interventisti dell’Ausl Toscana nord ovest. Fondamentale, poi, la presenza del team di radiologia interventistica dell’Ausl, che attraverso l’utilizzo di particolari sonde femorali, ha impedito gli eventi emorragici.

"La volontà di collaborare e la capacità di lavorare in modo sinergico ci permette di gestire quotidianamente casi complessi come quelli di Eleonora e del suo bambino - ha aggiunto Maria Letizia Casani, direttrice generale dell'Ausl Toscana nord ovest - che sono stati curati e assistiti in maniera adeguata nell’ambito di questa area nascita integrata che rappresenta un unicum a livello nazionale".

"In Toscana abbiamo questa capacità di fare rete ed è un valore aggiunto da rafforzare in sanità - ha concluso la direttrice generale dell'Aoup, Silvia Briani - perché i risultati dimostrano che l’integrazione e la collaborazione fra enti, ciascuno con una sua vocazione, sono la chiave giusta per risolvere i problemi".