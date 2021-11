"Ombre nere sull'Europa", dibattito al circolo

Incontro di approfondimento con accademici ed esperti. Appuntamento alla Casa del popolo con dibattito, cena e quiz a premi

PISA — Una serata per confrontarsi su Europa e Resistenza, su fascismo e antifascismo. Saranno questi i temi al centro de "La via da percorrere" (in riferimento al Manifesto di Ventotene a 80 anni dalla redazione), iniziativa in programma venerdì 5 Novembre organizzata dal Movimento federalista europeo (Mfe), l'Associazione nazionale partigiani d'Italia (Anpi) e il circolo Arci di Putignano. Tra i promotori della serata, oltre a Mfe, Anpi e Casa del popolo: la Domus Mazziniana, la Gioventù federalista europea (Gfe), l'Associazione mazziniana italiana (Ami), il Comitato pisano per la storia della Resistenza e la società contemporanea (Costoresco), Rosa Bianca e Arci. L'appuntamento è alla Casa del popolo in piazza XXV Aprile.

Si inizia alle 18,30 con l'incontro di approfondimento "Ombre nere sull'Europa". Dopo i saluti del segretario Mfe Toscana Andrea Bianchi e della presidente Arci comitato di Pisa Stefania Bozzi, interverranno (anche con supporti multimediali) sul fascismo come problema europeo: il ricercatore dell'Università di Trieste Gianluca Piccolino, sulle "Nuove destre in Europa: ideologia, organizzazione e rischi per la democrazia"; Pietro Finelli della Domus Mazziniana, sul tema "Europa e anti-Europa. L'Antifascismo come lotta per la civiltà, da Giustizia e Libertà al Manifesto di Ventotene"; Urbano Tocci della Rosa Bianca, che parlerà di antifascismo ed europeismo dai volantini dei ragazzi di Monaco, sulle cause del fascismo in Italia e in Europa e su cosa fare oggi per impedire gli scenari peggiori con una disarticolazione dell'Ue. Le conclusioni saranno a cura del presidente Anpi Toscana Bruno Possenti, modera la segretaria Mfe Pisa Valentina Ghelardi.

L'iniziativa proseguirà con la cena popolare, in programma per le 20 (prenotazioni online o al numero 340 5662913). Parte dell'incasso sarà devoluto a sostegno delle attività di Anpi e Mfe. La serata proseguirà poi con un quiz a premi su "Europa e Resistenza". Nei locali del circolo è presente lo spazio giochi per bambini. Ingresso con Green Pass.