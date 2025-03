Stop al traffico, in centro e sul litorale

Modifiche alla viabilità e divieti di sosta per domenica 30 Marzo. Chiuso al traffico il litorale anche nelle domeniche pomeriggio fino all'8 Giugno

PISA — Domenica 30 Marzo giornata di eventi e manifestazioni che porteranno però anche una serie di variazioni alla circolazione. Ma sempre da domenica prossima parte la chiusura al traffico veicolare del lungomare di Marina di Pisa nei giorni festivi, anche infrasettimanali, dalle 14 alle 20, fino all'8 Giugno.

Nel primo caso si tratta di provvedimenti necessari per lo svolgimento della “Pisa Run For Airc” e della kermesse podistica ludica motoria "43° Trofeo Ospedalieri Pisa".

Per la "Pisa Run For Airc" dalle 9,30 alle 13 è stato istituito istituzione il divieto di transito in via Roma, piazza Solferino, ponte Solferino, Lungarno Simonelli, Lungarno Sonnino, ponte di Mezzo, ponte della Cittadella, piazza Terzanaia lato fiume, Lungarno Gambacorti, Lungarno Galilei, Lungarno Fibonacci, ponte della Vittoria corsia lato mare, ponte della Fortezza. Inoltre dalle 8 del 29 Marzo alle 13 del 30 Marzo in piazza Arcivescovado divieto di transito veicolare e sosta compreso taxi e veicoli a trazione animale per installazione dei gazebo Village Expo.

Per lo svolgimento della manifestazione podistica invece sono necessari i seguenti provvedimenti alla viabilità e alla sosta. Dalle 7 alle 13 del 30 Marzo divieto di transito e di sosta in via della Sirenetta, nel tratto compreso tra via Ciurini e via Barbolani. Contestualmente viene sospesa la pista ciclabile, nel tratto compreso tra via Ceccherini e via della Bigattiera lato mare, interessata alla manifestazione per il tempo necessario al passaggio dei partecipanti.

Niente auto poi sul litorale dalle 14 alle 20, delle domeniche e dei giorni festivi, dal 20 Marzo fino all'8 Giugno. Le vie coinvolte sono: via Padre Agostino da Montefeltro, piazza Sardegna lato mare via Repubblica Pisana, piazza Baleari, braccetto lato nord, tratto compreso tra via Minorca e via della Repubblica Pisana, piazza Baleari, braccetto lato nord, tratto compreso tra via Maiorca e via Tullio Crosio, via Tullio Crosio, tratto compreso tra il braccetto lato nord di piazza Baleari e piazza Viviani, e via Tullio Crosio, tratto compreso tra piazza Viviani fino a strada fondo chiuso