Un bando per gli eventi da Maggio a Novembre

L'avviso è rivolto ad associazioni, consorzi e cooperative, che possono presentare domanda in qualità di organizzatori

PISA — Manifestazioni commerciali a carattere straordinario: bando per definire un calendario delle iniziative nel periodo compreso tra il 12 maggio e il 12 novembre 2023

Definire un calendario per le manifestazioni commerciali a carattere straordinario che si svolgeranno in città tra il 12 Maggio e il 12 Novembre 2023. E’ questo l’obiettivo di un bando pubblicato il 13 Aprile, sul sito del Comune di Pisa.

Possono presentare domanda in qualità di organizzatori associazioni di volontariato, consorzi e cooperative di operatori, associazioni di categoria, comitati senza scopo di lucro.

I luoghi per i quali è possibile presentare domanda sono: centro storico, Logge dei Banchi, Piazza Don Minzoni, Piazza Dante, Piazza Martiri della Libertà, via San Francesco, via Palestro; sul litorale, Piazza dei Fiori (lato vecchia Stazione, a partire da dopo la Chiesa) a Tirrenia, Largo Pontecorvo e Piazza Sardegna a Marina di Pisa. Per ognuno di questi luoghi il bando prevede un numero massimo di manifestazioni autorizzabili.

L’avviso, il modulo di domanda e i relativi allegati sono consultabili a questo link. Le domande dovranno essere presentate entro le 9 di martedì 2 Maggio.