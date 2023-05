Una cena per il nuovo ospedale Stella Maris

L'evento di beneficenza a favore della nuova struttura si svolgerà in occasione del congresso della Società italiana di flebologia

PISA — “Anche noi ci siamo". E' questo il titolo scelto per la cena di beneficenza a favore del nuovo ospedale della Fondazione Stella Maris.

L'appuntamento è per sabato 6 Maggio all' Eliopoli Beach Hostel meeting & restaurant in via Porcari 4, a Calambrone, con inizio alle 20.

Sarà anche la cena ufficiale del congresso regionale toscano della Società italiana di flebologia, una delle più importanti società flebologiche italiane presieduta da Roberto Di Mitri chirurgo vascolare di Pisa. Il congresso regionale ha come presidente il coordinatore della regione Toscana Vincenzo Mattaliano e come comitato scientifico Marcello Bernardini di Volterra e Eugenio Bernardini di Livorno. Il congresso Sif si svolgerà a Tirrenia il 6 e 7 Maggio

Il ricavato della cena sarà devoluto in beneficenza alla Fondazione Stella Maris per il nuovo ospedale. La serata prevede inoltre il mconcerto della band “Errata Corrige” che si esibirà a partire dalle 22.

"Fondazione Stella Maris - si legge in una nota- è certa che la serata sarà un grande successo ed è felice di poter collaborare con la Società Italiana di Flebologia e con tutti coloro che sostengono la costruzione del nuovo ospedale dei bambini e dei ragazzi".

Info prenotazioni:

Vincenzo 338 8179454

Anna Maria 3482826501