Un'indagine sulla qualità delle connessioni

Il Comune di San Giuliano Terme rilancia l’indagine della Regione Toscana per migliorare la connessione, “Segnalate i disservizi"

PISA — Mappare per migliorare. Il Comune di San Giuliano Terme invita tutti i cittadini a partecipare all’indagine regionale sulla qualità della connessione internet. Un questionario anonimo, disponibile fino al 31 marzo, consentirà di raccogliere segnalazioni puntuali sui disservizi di rete e individuare le aree del territorio ancora in difficoltà.

L’iniziativa, promossa dalla Regione Toscana, ha l’obiettivo di aggiornare la mappatura della connettività e supportare la pianificazione degli interventi previsti a livello nazionale dai programmi del Pmrr. “La connessione internet è ormai indispensabile per la qualità della vita e lo sviluppo di un territorio – ha sottolineato l’assessore all’informatizzazione Marco Balatresi – ma in molte zone permane il problema di un accesso stabile e veloce. Questa indagine rappresenta un’occasione concreta per raccogliere le criticità e spingere verso soluzioni adeguate”.

Il Comune invita quindi i cittadini a compilare il questionario online e contribuire attivamente al miglioramento della rete nel territorio sangiulianese. “Ogni segnalazione – ribadisce Balatresi – sarà un tassello utile per costruire un futuro digitale più equo, inclusivo e competitivo per il nostro Comune”.

I risultati verranno trasmessi al Ministero delle imprese e del made in Italy, a Infratel e al Dipartimento per la trasformazione digitale, enti centrali incaricati di guidare lo sviluppo delle reti ultraveloci con progetti come “Italia 1 Giga”, “Italia 5G” e “Bul aree bianche”. Un’occasione importante, dunque, per far sentire la voce del territorio anche nelle sedi decisionali nazionali.