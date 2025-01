La "palestra" della sicurezza premia Acque Spa

Berrettini al Quirinale cita Sinner per la Coppa Davis: «Grazie anche a un altoatesino che non c'è»

Il gestore idrico del Basso Valdarno è stato premiato dalla Regione come una delle imprese più sicure della Toscana: ecco il progetto vincitore

PROVINCIA DI PISA — Tra le otto aziende toscane che si sono aggiudicate il riconoscimento regionale del Premio Impresa più sicura 2024 c'è anche Acque Spa, il gestore idrico del Basso Valdarno. Il riconoscimento, infatti, premia e vuole valorizzare le migliori pratiche per garantire ambienti di lavoro più sani e più sicuri.

La cerimonia si è svolta nella giornata di ieri, martedì 28 Gennaio a Firenze, con il presidente della Toscana Eugenio Giani, e l'assessore alla Salute, Simone Bezzini. Per Acque, invece, sono intervenuti il direttore della gestione operativa Roberto Cecchini e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, Silvio Nannini.

Nel dettaglio, Acque ha ricevuto il premio per un progetto innovativo, relativo alla sicurezza nei cosiddetti "luoghi confinati". Questo è stato selezionato come uno dei migliori grazie al suo approccio all'avanguardia nella prevenzione dei rischi per i lavoratori.

Acque, infatti, opera in un contesto dove spesso è necessario intervenire in luoghi con accesso e uscita limitati: per questo, il progetto prevede procedure innovative, piani di emergenza dettagliati e simulazioni pratiche all’interno di una "palestra" interna, appositamente realizzata, che permette agli operatori di addestrarsi in condizioni realistiche, con l’obiettivo di minimizzare i rischi e assicurare la massima tutela.