Vento e mareggiate, un altro giorno di allerta

La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta meteo con codici giallo e arancione. Atteso un fronte freddo

PROVINCIA DI PISA — Prosegue anche per domani, giovedì 21 Novembre, l'allerta arancione per vento e mareggiate su parte della Toscana, dove è atteso anche un fronte freddo.

Previsto infatti un nuovo peggioramento dal pomeriggio di domani con piogge più frequenti e probabili sulle zone centro-settentrionali della regione, più sparse altrove e possibili deboli nevicate in Appennino a quote attorno a 1200 metri con quota neve in aumento dal pomeriggio.

La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice arancione vento, valido dalle 15 alla mezzanotte di oggi, mercoledì, limitato al tratto di costa a sud di Piombino e uno per vento e mareggiate, valido dalle 18 alla mezzanotte di giovedì, per le zone a nord-ovest e per le isole. Emesso inoltre un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, sempre per le zone a nord-ovest, ed uno giallo per vento che interesserà tutta la regione, entrambi validi dalle 18 alla mezzanotte di giovedì.

Il vento, con forti raffiche fino a 100-110 km/h sul litorale, 120 km/h in Arcipelago, subirà un nuovo rinforzo dalla tarda mattinata di domani da ovest/sud-ovest: nella serata di domani sono previste forti raffiche su litorale, rilievi appenninici e Arcipelago.

Le previsioni per il moto ondoso parlano di mare molto agitato sul settore settentrionale dal tardo pomeriggio di oggi e, dopo una temporanea attenuazione, di un nuovo rinforzo dal pomeriggio di domani con mare fino ad agitato o molto agitato a nord dell'Elba e molto mosso a sud.

La mappa dell'allerta della Regione Toscana