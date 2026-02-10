Branco di lupi insegue giovane in scooter ad Agnano

Il ragazzo è riuscito a scappare, ma il sindaco Cecchelli scrive a Regione e Provincia, “Serve monitoraggio urgente sul fenomeno”

SAN GIULIANO TERME — Lungo la strada provinciale del Lungomonte, nei pressi di Agnano, un giovane in scooter è stato inseguito da un branco di lupi. L’episodio, avvenuto nella tarda serata di Lunedì 9 Febbraio, non ha avuto conseguenze fisiche per il ragazzo, che è riuscito a mettersi in salvo. Ma ha immediatamente riacceso l’attenzione sul tema della presenza dei lupi nei territori abitati.

A intervenire è stato il sindaco di San Giuliano Terme, Matteo Cecchelli, che nella mattina del 10 Febbraio ha scritto una lettera al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e al presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori. Il primo cittadino ha segnalato l’accaduto come “il primo caso registrato nel nostro comune di inseguimento nei confronti di persone” e ha ribadito l’urgenza di un intervento istituzionale.

“Con la presente desidero mettervi a conoscenza che nella tarda serata di ieri abbiamo avuto la segnalazione da parte di un cittadino riguardante l'inseguimento da parte di alcuni lupi nei confronti di un giovane in scooter” ha scritto Cecchelli, parlando esplicitamente di un fenomeno da tenere sotto controllo.

Il Comune, come noto, non ha competenza diretta sul controllo della fauna selvatica. Ed è proprio per questo che il sindaco ha rinnovato la richiesta già avanzata nei mesi scorsi, “Chiediamo che il fenomeno sia monitorato con attenzione, onde evitare conseguenze per l'incolumità degli abitanti”.

La zona del Lungomonte, soprattutto nelle ore serali e notturne, è spesso segnalata come area frequentata da branchi di lupi. Ma l’episodio di Agnano rappresenta un salto di livello nelle preoccupazioni: non più solo avvistamenti, ma interazioni dirette con persone.

La speranza dell’amministrazione sangiulianese è che l’appello trovi ascolto, per evitare che fatti simili possano ripetersi o, peggio, portare a conseguenze gravi. Il Comune resta in contatto con i cittadini della zona e invita chiunque notasse episodi analoghi a segnalarli tempestivamente.