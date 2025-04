Festival della Robotica, un assaggio all'Agrifiera

Durante la manifestazione di Pontasserchio, per due giorni, il festival pisano dedicato all'innovazione tecnologica parlerà di agricoltura e robot

SAN GIULIANO TERME — A una decina di giorni dall'avvio del Festival della Robotica, in programma il prossimo 9 Maggio, la rassegna dedicata all'innovazione e alla tecnologia darà alcune anticipazioni durante l'Agrifiera di Pontasserchio, l'ultracentenaria manifestazione dedicata al territorio e all'agricoltura.

Venerdì 2 Maggio alle 10, infatti, nella sala convegni della fiera al parco della pace "Tiziano Terzani" si terrà l'evento dal titolo "Robotica, digitalizzazione e Scienze Agraria: l’agricoltura del futuro in azione!", dedicato a tutte le ragazze e i ragazzi delle scuole superiori interessati alle nuove tecnologie applicate all’agricoltura. Dopo un breve seminario sull’agricoltura 5.0, gli studenti potranno immergersi nei sei laboratori didattici che saranno allestiti per l’occasione e riguarderanno i principali campi di applicazione della robotica e della digitalizzazione in agricoltura.

Nel pomeriggio, quindi, l’iniziativa proseguirà offrendo a tutti i visitatori della fiera delle "Pillole di Scienza": sarà un’occasione per affrontare nuovamente l’agricoltura 5.0, ma anche per parlare di tomografia, trappole digitali per il monitoraggio degli insetti dannosi alle colture agrarie, precision farming per la zootecnia, sensori ottici per la diagnosi delle malattie delle piante, robot agricoli per la gestione del verde urbano e di utilizzo di droni per la gestione sostenibile delle coltivazioni arboree. Il tutto, come sempre per il Festival della Robotica, a ingresso libero.

Dopodiché il giorno successivo, sabato 3 Maggio, la sala consiliare del Comune di San Giuliano Terme ospiterà il convegno "Robotica, digitalizzazione e verde urbano". Ricercatori del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell’Università di Pisa e professionisti e tecnici del settore parleranno a tutti coloro che amano il verde e sono interessati alle nuove tecnologie che possono rendere la gestione del paesaggio urbano sempre più sostenibile e rispettosa delle specie vegetali che ci circondano, della biodiversità, dei cittadini e degli operatori che svolgono quotidianamente il prezioso lavoro di cura e manutenzione.