Fine vita, un’assemblea per capire la nuova legge

Litri di petrolio si riversano in acqua dopo lo scontro tra le due navi nel Mare del Nord: le immagini dall'alto

A San Giuliano Terme il 14 Marzo un incontro pubblico sulla normativa regionale. Interverranno esperti e rappresentanti istituzionali

SAN GIULIANO TERME — Un confronto aperto su uno dei temi più delicati del dibattito politico e sociale. Venerdì 14 Marzo, alle 18, la sala consiliare del Comune di San Giuliano Terme ospiterà l’assemblea pubblica “La legge sul fine vita in Toscana: che cosa cambia?”, un’occasione di approfondimento sulla nuova normativa regionale approvata l’11 Febbraio. L’incontro, promosso dalla presidente del consiglio comunale con delega ai diritti civili e alle pari opportunità, Elisa Pistelli, nasce con l’obiettivo di fornire ai cittadini informazioni chiare e autorevoli sulle implicazioni della legge, che garantisce a chi si trova in condizioni di sofferenza estrema la possibilità di scegliere consapevolmente il proprio fine vita.

L’evento vedrà la partecipazione di figure istituzionali e accademiche di rilievo: interverranno Antonio Mazzeo, presidente del consiglio regionale della Toscana, Giuseppe Campanelli, professore di diritto costituzionale dell’Università di Pisa, e Paolo Malacarne, medico ed ex primario di terapia intensiva a Pisa, che illustrerà gli aspetti sanitari della normativa. A trarre le conclusioni sarà il sindaco di San Giuliano Terme, Matteo Cecchelli, mentre il dibattito sarà moderato da Elisa Pistelli.

“La nostra comunità ha il diritto di conoscere a fondo le leggi che riguardano scelte fondamentali per la vita di ciascuno”, spiega la presidente del consiglio comunale. “Questa assemblea non è solo un’occasione di informazione, ma anche di riflessione su principi come la libertà di scelta e la dignità della persona”