Bandiere Blu, una in più per la Toscana

Stati Generali della natalità, il Papa chiede scusa: «Non riesco a stare in piedi, non tollero il dolore»

Salgono a 19 le località marine e lacustri premiate per pulizia delle acque, gestione rifiuti, aree verdi e piste ciclabili, e servizi sulle spiagge

FIRENZE — Aumentano in Italia le Bandiere Blu assegnate dalla ong internazionale per l'educazione alla sostenibilità Foundation for Environmental Education, presente in 81 paesi con sede in Danimarca.

Sono 226 le località marine e lacustri, 458 spiagge, che hanno ottenuto il riconoscimento di Bandiera Blu nel 2023, 16 in più rispetto alle 210 del 2022 con 17 nuovi ingressi.

Il riconoscimento è assegnato sulla base della pulizia delle acque, la gestione dei rifiuti, presenza di aree verdi e piste ciclabili, oltre alle strutture alberghiere ed infine i servizi sulle spiagge.

Tra le nuove entrate del 2023 c'è Orbetello, in Toscana.

Salgono a 19 le Bandiere blu in Toscana

Sono Carrara, Massa, Forte dei Marmi, Camaiore, Viareggio, Pisa, Livorno, Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Piombino, Marciana Marina, Grosseto, Follonica e Castiglione della Pescaia più Pietrasanta che aveva ricevuto il vessillo nel 2022.

Le nuove bandiere blu in Italia

Trionfo della Puglia che riceve 4 nuove bandiere.

Le nuove bandiere blu sono: Catanzaro e Rocca Imperiale in Calabria, San Mauro Cilento in Campania, Gatteo in Emilia Romagna, Laigueglia e Sori in Liguria, Sirmione e Toscano Maderno in Lombardia, Porto San Giorgio nelle Marche, Termoli in Molise, San Maurizio D'Opaglio e Verbania in Piemonte, Gallipoli, Isole Tremiti, Leporano e Vieste in Puglia.

La classifica nazionale

La Liguria con 2 nuovi ingressi raggiunge le 34 località, la Puglia con 4 nuove assegnazioni sale a 22. Seguono a 19 bandiere Campania e Toscana con un nuovo vessillo ciascuna e la Calabria con due nuove bandiere. Le Marche a 18 con un nuovo ingresso. La Sardegna conferma 15 località, l'Abruzzo resta a 14, la Sicilia a 11, il Lazio a 10 e a 10 bandiere anche il Trentino Alto Adige.