20mila euro e nuove telecamere sul territorio

Nel capoluogo, ma anche a San Giovanni alla Vena, Lugnano e Caprona: nuove postazioni per aumentare la sicurezza ed evitare l'abbandono dei rifiuti

VICOPISANO — Nuovi occhi elettronici in funzione a Vicopisano, San Giovanni alla Vena, Lugnano e Caprona. Grazie a un contributo regionale di 20mila euro, ottenuto con il piazzamento del Comune nel relativo bando, l'amministrazione ha infatti eseguito l'installazione delle nuove telecamere, potenziando così il sistema della videosorveglianza.

"Entrando nello specifico, si tratta di una nuova telecamera in fondo a viale Vittorio Veneto, a Vicopisano, che permette di monitorare l'incrocio per la sicurezza stradale - ha detto il vicesindaco con delega alla Sicurezza, Andrea Taccola - un'altra all'incrocio di viale Diaz a Vicopisano, che si aggiunge al lettura targhe; quindi, una in piazza della Repubblica, a San Giovanni alla Vena, che servirà soprattutto a prevenire l'abbandono dei rifiuti, e un'altra, nella stessa piazza, nei pressi della stazione dei Carabinieri, che completa il controllo dell'area della piazza e dei dintorni".

"E ancora, una in piazza Madre Teresa di Calcutta a San Giovanni alla Vena, una quadrifocale alla rotatoria di Lugnano, una in via Foce Maschio, sempre a Lugnano, in grado di abbracciare tutta la piazza - ha aggiunto - e, infine, una a Caprona, sulla rotatoria, come potenziamento della postazione di videosorveglianza già presente".

Le telecamere, naturalmente, saranno anche a disposizione della Polizia municipale e delle forze dell'ordine. "Questo ampliamento ci permette di rafforzare la sinergia tra la Stazione dei carabinieri, la Municipale e l'amministrazione - ha proseguito l'assessora Valentina Bertini - un fatto estremamente rilevante ai fini della sicurezza di tutti i cittadini".

"Abbiamo raggiunto un grande risultato, che rende il nostro sistema di videosorveglianza ampio, esteso, completo e collocato in luoghi e con finalità di largo respiro, in ottica di sicurezza e di tutela della collettività - ha concluso il sindaco Matteo Ferrucci - la nostra Polizia municipale, in collaborazione con la Stazione dei Carabinieri di San Giovanni alla Vena, potrà fare adesso un lavoro ancora più incisivo ed efficace per la protezione, su vari livelli, della nostra comunità".