Ceramisti in mostra alla Società Operaia

Alla biblioteca storica di Cascina domenica 5 Ottobre l’esposizione che celebra i maestri della ceramica di San Giovanni alla Vena.

CASCINA — La biblioteca storica della Società Operaia di Cascina ospiterà domenica 5 Ottobre un evento dedicato alla tradizione ceramica di San Giovanni alla Vena. La mostra, intitolata “Gli ultimi ceramisti”, raccoglie i pezzi unici realizzati da una ventina di maestri che hanno reso celebre il distretto a livello nazionale e internazionale.

Saranno esposte opere delle storiche aziende Bini e Carmignani, Mori, Pazzini, Ghezzani, Bulleri, Ezio Nesti, Berti, Giani, Franceschini, Bandecchi e di altri artigiani che hanno segnato un’epoca con la loro creatività. Un’area sarà dedicata a Otello Pucci, pittore e scultore cascinese che ha insegnato nelle scuole di ceramica e formato generazioni di apprendisti nelle fabbriche Bini, Carmignani e Berti.

La mostra vuole ricordare come la lavorazione della ceramica, affermatasi già dal XVI secolo in un territorio povero di terre coltivabili, abbia creato un patrimonio culturale condiviso. La Fratellanza Artigiana di San Giovanni alla Vena, istituita nel 1906, nacque proprio per sostenere questa tradizione insieme alla Società Operaia e alla Croce Rossa Italiana, come forma di mutuo soccorso.

Accanto alla ceramica, la lavorazione del mobile ha rafforzato il legame fra Cascina e San Giovanni alla Vena, contribuendo a formare una delle realtà artigianali più importanti della Toscana.