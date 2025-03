​Prevenzione oncologica anche al supermercato

Screening, ecografie e consulenze gratuite al Coop.fi di Cascina: fino al 4 Aprile la salute entra nel carrello della spesa

CASCINA — Nel parcheggio del Centro dei Borghi di Cascina la salute si fa vicina, concreta e quotidiana. È partita infatti anche qui “Metti la prevenzione nel carrello”, la campagna regionale promossa da Regione Toscana, Ispro e Unicoop Firenze, in collaborazione con l’Azienda Usl Toscana nord ovest. Dopo le tappe di Firenze, Prato, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino e Lucca, l’iniziativa sbarca a Cascina con l’obiettivo di avvicinare gli screening oncologici alla cittadinanza, rendendoli accessibili nei luoghi del vivere quotidiano.

Fino al 4 Aprile sarà possibile sottoporsi a ecografie mammarie presso l’Unità Mobile Ispro, con un’attenzione particolare alle donne under 40. “La prevenzione – ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – passa anche dai luoghi più semplici e familiari. È fondamentale creare una cultura del controllo e della diagnosi precoce: per questo essere tra la gente, nei supermercati, è una scelta strategica”.

Il punto informativo Ispro, allestito nella galleria del centro commerciale, offre inoltre consulenze sulla possibilità di accedere agli screening oncologici regionali – mammografia, Pap test, Hpv test, sangue occulto – e consigli pratici per adottare corretti stili di vita, dalla lotta al fumo alla prevenzione dell’obesità infantile. Il 2 Aprile sarà una giornata interamente dedicata alla prevenzione, con la presenza di medici, operatori sanitari e nutrizionisti della Usl.

“Siamo felici di vedere crescere l’adesione a questa iniziativa – ha commentato Katia Belvedere, direttrice generale di Ispro – che si inserisce in un percorso regionale più ampio per portare la prevenzione oncologica sempre più vicina alle persone. Anche le donne che non rientrano nei target ufficiali dello screening, ma hanno una prescrizione medica, possono accedere alle prestazioni”.

Soddisfatta anche Francesca Gatteschi, direttrice soci di Unicoop Firenze, “Come cooperativa vogliamo che i nostri spazi diventino luoghi di benessere, non solo per fare la spesa ma anche per prendersi cura della propria salute”.

L’8 Aprile, infine, presso la sezione soci del Centro dei Borghi, si terrà un incontro divulgativo con i dati aggiornati del Registro Toscano Tumori.