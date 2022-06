Covid, tra Pisa e provincia 59 nuovi contagi

Numero a due cifre per le nuove positività al coronavirus rilevate nelle ultime 24 ore nel Pisano, a fronte della ridotta attività dei laboratori

PISA — Sono 59 i nuovi "casi Covid" accertati in provincia di Pisa nell'arco delle ultime 24 ore, un numero a due cifre che come ogni lunedì risente della ridotta attività dei laboratori per il weekend. Questa la ripartizione dei nuovi casi per Comune di residenza, per primi quelli con il maggior numero di contagi giornalieri in rapporto alla popolazione:

Montescudaio 1 (53 nuovi casi per 100mila abitanti), Castelnuovo di Val di Cecina 1, Crespina Lorenzana 2, Cascina 14, San Giuliano Terme 9, Calcinaia 3, Peccioli 1, Volterra 2, Pisa 18, Vecchiano 2, Castelfranco di Sotto 1, Vicopisano 1, Casciana Terme Lari 1, Santa Croce sull'Arno 1, Santa Maria a Monte 1, Ponsacco 1.

In Toscana, sempre nelle ultime 24 ore, sono stati accertati complessivamente 434 nuovi casi di positività al virus e due decessi, relativi a 2 donne con un'età media di 78,5 anni che risiedevano nelle province di Firenze e Pistoia. I toscani ricoverati con Covid-19 oggi sono 219 (22 in più rispetto a ieri), di cui 13 in terapia intensiva (numero stabile).

Il tasso giornaliero dei nuovi contagi è di 11,83 casi per 100mila abitanti in Toscana, di 14,17 in provincia di Pisa.