Risorse per le spiagge di Pisa e Vecchiano

Il bando regionale per gli interventi di contrasto all'erosione costiera porta più di 290mila euro sul litorale pisano: in totale stanziati 3 milioni

FIRENZE — In totale, dalla Regione, saranno assegnati 3 milioni di euro per le opere di ripascimento delle spiagge. E, nello specifico, tra questi ci sono anche più di 290mila euro per Pisa e Vecchiano.

"Negli anni scorsi abbiamo definito un master plan degli interventi necessari per frenare l’erosione e proteggere le nostre coste - ha detto il presidente della Toscana Eugenio Giani - questo prevede opere per un valore complessivo di 125 milioni, ma anche interventi come i ripascimenti stagionali fanno parte del contrasto all’erosione, oltre a sostenere anche l’aspetto dell’accoglienza turistica".

Complessivamente, si tratta di 21 progetti finanziati grazie a fondi regionali in vista dell’inizio della stagione balneare e contro l’erosione costiera. Oltre a Pisa e Vecchiano, tra i Comuni che hanno visto finanziati i loro progetti ci sono Castiglione della Pescaia, Capalbio, Cecina, Follonica, Marciana, Massa, Portoferraio, Rosignano Marittimo, San Vincenzo e Scarlino.

"Voglio ricordare che anche le coste e le spiagge toscane hanno subito la particolare violenza degli eventi metereologici dello scorso Novembre e che questo ha aggravato una situazione di erosione già critica - ha spiegato l'assessora regionale Monia Monni - vi è un generale deficit sedimentario lungo tutto il litorale, con maggiori criticità nei pressi delle foci dei grandi corsi d’acqua: per la Regione è essenziale aumentare la resilienza del territorio, soprattutto ora che i cambiamenti climatici in corso lo stanno accentuando".

Per quel che riguarda Pisa, sono stati finanziati tre interventi: la riprofilatura delle spiagge di ghiaia a Marina di Pisa, per le celle da 4 a 7, con 30mila euro di finanziamento regionale e 35mila di cofinanziamento comunale, per un importo totale di 65mila euro; quindi, la manutenzione straordinaria delle scogliere emerse a protezione dell'abitato tra piazza Sardegna e il bagno Foresta, per un totale di 210mila euro con un finanziamento regionale da 100mila. Infine, la riprofilatura della spiaggia con sedimenti marini nella zona delimitata dalla cella soffolta "Milano", tra Marina di Pisa e Tirrenia, per 225mila euro, con altri 100mila dalla Regione,

Su Vecchiano, invece, si tratta di un intervento di riprofilatura della spiaggia di Marina di Vecchiano, con 61mila euro di finanziamento regionale.