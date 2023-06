Il softball pisano al Torneo delle Regioni

Quattro giocatrici della squadra Pisa Towers tra le protagoniste del torneo giovanile più importante in Italia: ecco di chi si tratta

PISA — Nel Torneo delle Regioni, l'evento più importante del baseball e del softball italiano a livello giovanile, ci saranno anche quattro pisane. Si tratta di Caterina Melideo, Marta Binelli, Morgana e Suami Gelli, atlete del Pisa Towers Softball selezionate nella squadra della Toscana.

Questa edizione, in partenza oggi, venerdì 2 Giugno, stabilisce quest’anno un nuovo record di partecipazione con 50 squadre e circa mille ragazze e ragazzi che vivranno sui diamanti di Firenze, Sesto Fiorentino, Lastra a Signa, San Casciano, Lucca, Capannori, Arezzo e Grosseto vedendo la partecipazione di 15 Regioni e coinvolgendo nell’organizzazione una parte consistente delle aree e delle società della Toscana, chiamate a ospitare ben 110 gare in tre giornate intensissime.

Dopo i try out di questo inverno Caterina, Marta e Morgana sono state selezionate per la Little League Softball dedicata alle Under 13 e gareggeranno a Lucca e Capannori, mentre Suami è stata selezionata per la Softball Junior League per gli Under 15 e gareggerà a Pulicciano e Sesto Fiorentino.

"Un bellissimo riconoscimento per la nostra squadra di softball nata solamente a Febbraio di questo anno con ragazze provenienti dalla squadra di baseball - hanno spiegato dalla società - grazie agli allenatori Virgilio Perra, Marina Cadringher, Marco Simi e Manuel Iglesias Cruz, felici di continuare il sogno di Franco Grappolini che dal 2021 aveva riportato, con tanta passione, il gioco del baseball a Pisa".