Pensare la pace, premiato un professore pisano

Tommaso Greco dell'università di Pisa è stato premiato per i suoi studi su Simone Weil, Norberto Bobbio e sul pacifismo giuridico

PISA — Importante riconoscimento per Tommaso Greco. Professore ordinario di Filosofia del Diritto al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa, è tra i vincitori del premio “Bartolo da Sassoferrato per le scienze giuridiche e politico-sociali” promosso e organizzato dall’Istituto internazionale di Studi Piceni “Bartolo da Sassoferrato”.

Tommaso Greco è stato premiato nella sezione “Pensare la pace” per i suoi studi su Simone Weil, Norberto Bobbio e sul pacifismo giuridico. Il premio è composto da tre sezioni. Pensare la pace, introdotta a partire da quest'anno, si aggiunge alle altre due per affermare un principio, ovvero quello di "Difendere la pace a partire dalla pace e non dalla violenza e dalla guerra, facendo leva sul diritto che è, di per sé, strumento di pace".

Gli altri vincitori del premio sono Franco Todescan, nella sezione “Autore di una pubblicazione edita su temi o figure della storia del diritto o di argomento politico-sociale in età medioevale, moderna o contemporanea” e Stefano Malpassi, nella sezione “Opera prima”. Nella scorsa edizione il premio era stato conferito a Jean-Louis Halpérin (Ècole normale supérieure di Parigi) e Arianna Liuti (Università di Roma Tre).

La giuria del Premio è presieduta da Luigi Lacchè ed è composta da Galliano Crinella, Anna Maria Lazzarino Del Grosso, Beatrice Pasciuta, Diego Quaglioni, Giuseppe Severini e Ferdinando Treggiari. Il Premio si avvale del Patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Marche, del Comune di Sassoferrato e delle Università di Bari, Camerino, Firenze, Macerata, Palermo, Perugia, Pisa, Politecnica delle Marche, Siena, Urbino Carlo Bo.

La consegna dei riconoscimenti si terrà a Sassoferrato sabato 22 Giugno.