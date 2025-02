Mercato di Marina, scoppia la polemica

Caos in Lecce-Udinese, Lucca litiga con i compagni di squadra per battere il rigore: cosa è successo

Confcommercio contro il trasferimento in Piazza Viviani, "Decisione irrispettosa per operatori e cittadini di tutto il litorale"

PISA — A Marina di Pisa infuria la polemica sul possibile spostamento del mercato dal lungomare a Piazza Viviani. La decisione, che ha colto di sorpresa gli operatori del settore, viene definita "una mancanza di rispetto" dalla presidente del Centro Commerciale Naturale, Simona Rindi. "Dopo l'ultima commissione dello scorso Ottobre, eravamo rimasti d’accordo per un sopralluogo congiunto, ma questo non è mai avvenuto. Qual è la reale motivazione dello spostamento? Perché non è stato concertato con associazioni e cittadini?"

La questione presenta diverse criticità, dalla logistica alla sicurezza: “Il nuovo posizionamento bloccherebbe l’accesso al Bagno Gorgona e renderebbe più difficoltoso l’arrivo dei mezzi di soccorso”, aggiunge Rindi. "Se Piazza Viviani fosse stata progettata per ospitare il mercato, la situazione sarebbe diversa, ma così non è. Ora c’è solo confusione e poca chiarezza".

Dello stesso avviso il presidente di Confcommercio Marina di Pisa, Cristiano Scarpellini, che ribadisce l’assenza di reali necessità per il trasferimento. "Un mercato si sposta solo per motivazioni concrete, legate alla sicurezza o all’ordine pubblico. Qui non esistono criticità tali da giustificare lo spostamento. Si è parlato di presunti problemi di accesso a una RSA, ma il mercato non arriva fino a quel punto, fermandosi prima di Piazza Sardegna".

Per Confcommercio, lo spostamento penalizzerebbe sia gli ambulanti sia le attività commerciali a sede fissa. "Non accettiamo che una decisione simile venga imposta senza coinvolgere gli interessati", conclude Rindi. "Il mercato deve restare sul lungomare: siamo pronti a mobilitarci con commercianti e cittadini".