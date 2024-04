6 tirocini in Comune per diplomati e laureati

Sinner si allena con Arthur Delaye, il tennista affetto da paralisi cerebrale: «Grazie Jannik per la tua generosità»

Posizioni in diversi settori dell'amministrazione comunale per una durata di 6 mesi con un riconoscimento mensile di 500 euro lordi

PISA — C'è tempo sino al prossimo 4 Maggio per inoltrare la propria domanda di partecipazione alla selezione del Comune di Pisa per l'attivazione di 6 tirocini extracurriculari, dei quali 2 rivolti a giovani diplomati e 4 a giovani laureati.

Tutti i tirocini avranno la durata di 6 mesi e la partecipazione prevede il riconoscimento di un’indennità di 500 euro mensili, al lordo delle ritenute. "L’attivazione dei tirocini - ha spiegato l’assessora alle Politiche attive del lavoro, Gabriella Porcaro - viene promossa nel contesto di una politica di promozione della formazione professionale dei giovani in un ambiente lavorativo consolidato, tenendo conto delle disponibilità degli uffici comunali interessati a ospitare nuove leve, al fine di consentire loro di realizzare un’esperienza formativa efficace".

Il bando di selezione, i progetti di tirocinio attivati e il modulo per fare domanda sono consultabili sul sito dell'ente e riguardano, nello specifico, l'ufficio Cerimoniale e la tipografia comunale per i diplomati e l'ufficio Urbanistica, Edilizia Pubblica, Partecipazioni e l'ufficio Stampa per i laureati.

"Abbiamo voluto avviare un’opportunità formativa concreta e reale per i neo diplomati e neo laureati che si trovano a fronteggiare le maggiori difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro - ha aggiunto Porcaro - offrendo la possibilità di un approccio concreto al mondo del lavoro acquisendo un bagaglio di conoscenze e competenze specialistiche che permetta ai giovani di valutare l’opportunità di un inserimento nel mondo della Pubblica Amministrazione".

La selezione è rivolta a soggetti che abbiano conseguito il titolo richiesto entro la data di scadenza dell’avviso e che non abbiano compiuto 30 anni al momento dell’inizio del tirocinio.