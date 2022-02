Auto pagate e non consegnate, maxi sequestro

Al centro delle indagini della guardia di finanza una concessionaria in provincia di Pisa. Sequestrati 2,3 milioni di euro. 7 indagati

PISA — Oltre 2,3 milioni di euro. E' a quanto ammonta il maxi sequestro di denaro e disponibilità bancarie effettuato dalla guardia di finanza nei confronti di 7 persone residenti tra Toscana, Lazio, Emilia Romagna e Lombardia, attive nel settore della vendita di auto.

Il sequestro preventivo, effettuato dalla guardia di finanza di La Spezia su disposizione del gip del Tribunale di Pisa, spiega una nota delle fiamme gialle, fa seguito a numerose denunce presentate a partire da Dicembre 2020, da oltre 160 persone provenienti da diverse regioni d’Italia, che si sarebbero affidate a una concessionaria in provincia di Pisa, allettate da prezzi più che concorrenziali.

Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine, dopo aver pagato interamente il prezzo della vettura, i clienti spesso non avrebbero però ricevuto l’auto acquistata, ottenendo le più svariate motivazioni (come ad esempio ritardi di consegna dovuti all’emergenza Covid-19) mentre il profitto illecito sarebbe stato utilizzato per finanziare un elevato tenore di vita.

La complessa attività investigativa svolta, ha consentito all’autorità giudiziaria inquirente di ipotizzare l’esistenza di un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di molteplici truffe e appropriazioni indebite per la quale la procura ha ipotizzato anche il reato di bancarotta distrattiva prefallimentare.