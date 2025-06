Cascina, 125 pianisti in concorso

«Tirate fuori i vostri sogni e vivete felici»: l'appello di Chiara, con cancro metastatico al seno, attrice per un corto

Dal 11 al 22 Giugno torna il Premio Toscana Città di Cascina. Iscritti da tutto il mondo, concerti in Biblioteca e nella Pieve di San Casciano

CASCINA — Saranno 125 i pianisti che prenderanno parte alla terza edizione del “Premio Toscana Città di Cascina”, in programma dall’11 al 22 Giugno. Un numero imponente, con partecipanti provenienti da ben dodici nazioni, che conferma la crescita della manifestazione. A dirigerla artisticamente sarà ancora una volta il maestro Daniel Rivera, figura di riferimento internazionale.

“Numeri da capogiro”, li ha definiti l’assessora alla cultura Bice Del Giudice, che parla di una crescita costante del concorso, organizzato dal Comune di Cascina insieme agli Amici della Musica. “Siamo certi che questo premio potrà rafforzare anche il turismo culturale, facendo conoscere i tesori del nostro territorio”.

Le audizioni si terranno nei locali della Biblioteca Comunale, trasformata per l’occasione in un vero e proprio conservatorio. I due concerti finali saranno ospitati all’interno della Pieve di San Casciano, cornice suggestiva che ogni anno accoglie l’epilogo del concorso.

Cinque le sezioni previste: dal premio Giovani Talenti alla musica da camera, passando per il pianoforte solista e per le esibizioni a più mani. Un’attenzione speciale sarà dedicata al ricordo di Roberto Cecchetti e del duo Paola e Paolo Pau, ai quali sono intitolate due delle categorie in gara.