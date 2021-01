Covid, muore un uomo di 55 anni

Renzi: «Crisi durante la pandemia? La democrazia non si ferma in nome del virus»

In provincia di Pisa ancora numeri contenuti dalle rilevazioni quotidiane di Ausl e Regione. In Toscana 424 nuovi casi e 14 decessi nelle ultime ore

PISA — Il bollettino quotidiano sul coronavirus della Regione riferisce oggi, per la provincia di Pisa, di 28 nuovi casi di positività accertati nelle ultime ore e di un altro decesso collegato al Covid-19. A morire un uomo di 55 anni, hanno fatto sapere dalla Azienda Usl Toscana nord ovest.

Con gli odierni 28 casi in più salgono a 17.389 i pisani risultati contagiati dall'inizio dell'epidemia. Mentre raggiungono quota 461 i decessi accertati tra Pisa e provincia, sempre da quando il coronavirus Sars-Cov2 ha fatto la sua comparsa in Italia.

Questa la ripartizione dei nuovi casi per ambito e Comune di residenza: Area pisana 12 casi (Cascina 5, Pisa 4, San Giuliano Terme 1, Vecchiano 1, Vicopisano 1), Valdera e Alta Valdicecina 8 casi (Calcinaia 1, Ponsacco 1, Pontedera 4, Santa Maria a Monte 1, Volterra 1), Valli Etrusche 2 casi a Guardistallo, i restanti casi nel Comprensorio del Cuoio.

Anche oggi si è assistito a un lieve calo dei ricoveri in area Covid-19. Negli ospedali di Cisanello e Santa Chiara sono 75 le persone ricoverate - contro le 77 di ieri e le 80 di due giorni fa -, 17 delle quali assistite in terapia intensiva (ieri 19). All’ospedale Lotti di Pontedera sono 18 i ricoverati (ieri 19), di cui 1 in terapia intensiva. Nel frattempo proseguono a pieno ritmo le vaccinazioni, da parte tanto della Aoup quanto della Ausl Toscana nord ovest.

La provincia di Pisa, con 4.150 casi su 100mila abitanti - dato di oggi -, resta la seconda in Toscana per numero di casi in rapporto alla popolazione, poco dietro la provincia di Prato. Il dato pisano è nettamente superiore sia alla media toscana (3.393) sia a quella quella italiana (3.842 casi ogni 100mila abitanti).

Oggi la Toscana, nel suo complesso, ha contato 424 nuove positività al coronavirus e 14 decessi in più, numeri in linea con quelli degli ultimi 7 giorni.