Csi in tour, in Banchi un villaggio dello sport

Ci sarà anche la sprinter paralimpica Ambra Sabatini per promuovere sport, socialità e un buono stile di vita. Tante le attività previste

PISA — Continua il viaggio dell’itinerante Csi in tour, a ciascuno il suo sport, 40 tappe organizzate dal Centro Sportivo Italiano Toscana con il patrocinio della Regione Toscana e di Anci Toscana, per promuovere lo sport e sani stili di vita. Testimonial d'eccezione la giovane sprinter Ambra Sabatini, medaglia d'oro e record mondiale dei 100 metri ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2021.

Sabato 28 Maggio, con il Patrocinio del Comune di Pisa, il CSI in tour fa una tappa ‘speciale’ nella città di Pisa per veicolare i messaggi umanitari ispirati dal Run4Unity 2022 che aderisce a #ZeroHungerGeneration. Appuntamento dalle 10 alle 19 sotto Logge di Banchi nel Villaggio dello sport aperto a tutti a ingresso gratuito, con animatori sportivi ed istruttori che proporranno nelle aree gioco gonfiabili e nella varie strutture installate sport come pallacanestro, sitting volley, pallavolo, calcio, runner, skating roller, danza aerea.

L'iniziativa è stata presentata stamani a Palazzo Gambacorti dall’assessore agli impianti sportivi del Comune di Pisa Raffaele Latrofa, dal presidente provinciale del CSI Alfonso Nardella, dal presidente regionale Carlo Faraci e da Rita Lucchi per l’associazione Sport Meet for United World, che collabora all’iniziativa.

"Non sarà solo l'occasione per gli alunni delle scuole cittadine, e per bambini e ragazzi con le loro famiglie, di sperimentare le attività proposte - è stato sottolineato -, ma soprattutto di vivere la socialità dello sport promuovendo autentici valori di condivisione. Un insegnamento che i giovani potranno riportare nella vita quotidiana per impegnarsi a costruire una società orientata alla pace ed alla cooperazione. Tema centrale, che va a braccetto con l'attenzione alla sana e corretta alimentazione, sarà la riflessione sulle disparità alimentari del mondo,da superare insieme per perseguire l'obiettivo della FAO: "Fame 0" entro il 2030".

“Come Amministrazione Comunale – ha commentato l’assessore Latrofa - siamo lieti di metterci a disposizione delle associazioni sportive per ospitare eventi importanti come quello di sabato, che servono a promuovere la cultura dello sport. Il CSI da sempre rappresenta un interlocutore prezioso con cui abbiamo da subito collaborato per costruire manifestazioni sportive. Ci fa piacere che Pisa sia una delle 40 tappe di questo tour che veicola un bellissimo messaggio, soprattutto in questo momento critico della nostra storia, e lo fa attraverso il coinvolgimento dei bambini, dando un bellissimo segnale di ripartenza e di fiducia nel futuro".