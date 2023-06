Festa dell'Arma tra risultati ed encomi

I carabinieri festeggiano i 209 anni del corpo. Cerimonia nella sede del comando provinciale con le autorità civili e militari

PISA — Quasi 300 arresti, oltre 3000 denunce in stato di libertà e circa 13400 reati registrati. Sono questi i numeri che fotografano l'attività condotta dall'Arma dei carabinieri in provincia di Pisa nel 2022. Il bilancio è stato diffuso oggi, 5 Giugno, in occasione del 209esimo anniversario della fondazione del corpo, celebrato oggi alla caserma Sandulli Mercuro, sede del comando provinciale.

La cerimonia si è svolta alla presenza delle più alte cariche istituzionali, civili, religiose e militari. Tra i presenti il prefetto Maria Luisa D’Alessandro e il comandante provinciale dei carabinieri Mauro Izzo. Presenti anche i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d'Arma della provincia e dell'Associazione nazionale carabinieri di Pisa con il relativo Labaro, il Comune di Pisa e la provincia con i loro gonfaloni.

Al termine della cerimonia, il prefetto e il Procuratore della Repubblica di Pisa hanno consegnato gli encomi semplici ai militari dell’Arma territoriale pisana che si sono particolarmente distinti in attività di servizio.

Il riconoscimento, concesso dal Comandante della legione Carabinieri Toscana, è stato assegnato al capitano Carlo Zingale, al luogotenente Emanuele Mendolia, al luogotenente Fabio Pari, al maresciallo ordinario Yurin Pierini ed al vicebrigadiere Marco Saracino, al comandante e agli addetti del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Pisa per una complessa indagine che ha consentito di smantellare un sodalizio criminale dedito allo spaccio di stupefacenti. Operazione che si è conclusa con l'arresto di 6 persone, la denuncia di altre 12 e il sequestro di 6 chili di cocaina.

Premiati anche il tenente Nicola Veltri, il luogotenente carica speciale Giovanni De Pierro, il maresciallo maggiore Vittorio Grasso, il maresciallo capo Oliviero Inghisciano, il vicebrigadiere Marco Pagano e l’appuntato scelto qualifica speciale Vincenzo De Luca, il comandante e gli addetti al nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Pontedera per una complessa indagine che ha smantellato un sodalizio criminale dedito ai furti di autocarri, veicoli industiali e macchine agricole ricettati all'estero. L'operazione ha portato all'arresto di 4 persone e al sequestro di refurtiva per un valore di circa 500mila euro.