Giovani e associazioni, 51mila euro da Giovanisì

Il bando di Cesvot e della Regione ha riconosciuto un sostegno a 11 progetti dedicati ai più giovani nel Terzo settore nell'area del Pisano

PISA — Il bando "Siete Presente", realizzato da Cesvot e finanziato dal programma Giovanisì della Regione Toscana, premia con oltre 51mila euro 11 progetti dell'area pisana, grazie anche al sostegno della Fondazione Pisa.

L'obiettivo, comune a tutte le iniziative, è quello di promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell’associazionismo toscano e nel rinnovamento del Terzo settore, oltreché la sua capacità di radicamento sul territorio e di facilitare il ricambio generazionale all’interno delle organizzazioni.

"I giovani sono una risorsa per il volontariato e il mondo del volontariato è un'opportunità per i giovani - ha detto il presidente di Cesvot, Luigi Paccosi - questo bando si pone quindi come una ricchezza per tutti. I progetti che vengono premiati e sostenuti offrono spunti nuovi e idee innovative per Terzo Settore e hanno ricadute positive per l'intera comunità. La partecipazione ha confermato che quello toscano è un tessuto associativo vivace, capace di coinvolgere le nuove generazioni".

"Giovanisì vuole promuovere e valorizzare il ruolo dei giovani nella nostra società, sotto ogni punto di vista, fornendo gli strumenti per realizzare le loro idee - ha aggiunto Bernard Dika, portavoce del presidente della Toscana - il bando avvicina così i giovani e il mondo dell’associazionismo, prevedendo percorsi di crescita e qualificazione di giovani già inseriti nelle organizzazioni e incentivando il coinvolgimento attivo di altri ragazzi, protagonisti del cambiamento, non spettatori".

I progetti vincitori del bando spaziano da Pisa a San Giuliano Terme, passando per Volterra e la Valdera, quest'ultima attraverso la propria Società della Salute.

"I giovani rappresentano una risorsa, una ricchezza per il nostro tessuto sociale cittadino, sono un valore aggiunto per la loro energia positiva, per il loro impegno, per le idee innovative - ha commentato l'assessora alle Politiche sociosanitarie del Comune di Pisa, Giovanna Bonanno - fattori che hanno ricadute positive sull'intera comunità. Non dobbiamo però dimenticare che il mondo associativo rappresenta allo stesso tempo per i giovani una importante opportunità, perché consente loro di vivere percorsi di crescita e di valorizzazione personale".